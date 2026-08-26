Η Άρσεναλ η μοναδική επιλογή για τον Χούλιαν Άλβαρες!

Ο Χουλιάν Άλβαρες φαίνεται πως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με την Άρσεναλ να αποτελεί πλέον το πιθανότερο σενάριο για το μέλλον του, σύμφωνα με όσα αναπαράγωνται στην Ισπανία.

Όπως υποστηρίζεται, μετά και την ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο ίδιος φέρεται να συνειδητοποίησε ότι η μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα δεν είναι πλέον ρεαλιστική επιλογή και πως η προοπτική της Άρσεναλ είναι αυτή που μπορεί να δώσει λύση στην υπόθεση.

Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ υπήρξαν αρκετές ενδείξεις της δύσκολης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Η οικογένεια του Άλβαρες δεν βρέθηκε στις εξέδρες, όπως συνέβαινε από την ημέρα που ο παίκτης μετακόμισε στη Μαδρίτη, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο ίδιος αποχώρησε πριν από τους συμπαίκτες του αποδοκιμαζόμενος.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη την Τετάρτη (26/08), όταν ο Άλβαρες δεν έδωσε το «παρών» στην προπόνηση. Ο παίκτης επικοινώνησε το πρωί με τον σύλλογο, ενημερώνοντας πως είχε περάσει δύσκολη νύχτα και δεν ήταν σε κατάσταση να προπονηθεί.

Την ίδια ώρα η Άρσεναλ παραμένει στο κάδρο και με τη μεταγραφική περίοδο να οδεύει προς το τέλος της, μοιάζει η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τον Αργεντινό επιθετικό.

sport-fm.gr