Από τη Σίτι στη Νιούκαστλ με πολυετές συμβόλαιο ο Νίκο Γκονζάλες

Ποδοσφαιριστή της Νιούκαστλ αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Νίκο Γκονζάλες.

Το βράδυ της Τετάρτης (26/08) οι «καρακάξες» ανακοίνωσαν την αγορά του 24χρονου χαφ από τη Μάντσεστερ Σίτι, με το deal να φτάνει το ποσό των 50 εκατομμυρίων λιρών.

Δίχως να γνωστοποιεί την χρονική διάρκεια του συμβολαίου με τον νεαρό Ισπανό, η Νιούκαστλ προέβη σε μια εξαιρετική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής.

sport-fm.gr