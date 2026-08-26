Με Μαγιαμπέλα, χωρίς δύο η Ομόνοια - Η αποστολή για τη ρεβάνς

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Oμόνοιας ενόψει του αυριανού, (27/08, 20:00) εντός έδρας επαναληπτικού αγώνα, απέναντι στη Σεντ Τρούιτεν για τα πλέι οφ του UEFA Europa League.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ, στην οποία περιλήφθηκε ο Μαγιαμπέλα, ενώ εκτός έμειναν οι Άιτινγκ και Οντουμπάτζο.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Σάτκα, Π. Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Ντουβέρν, Ντιόνι.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.