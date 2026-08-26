Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Στην 9η θέση η Αυγουστή στη Ρυθμική Γυμναστική - Τα αποτελέσματα της Τετάρτης

Με την εμφάνιση της Μαρίας Αυγουστή στον τελικό του Σύνθετου να ξεχωρίζει από τις σημερινές παρουσίες συνεχίστηκαν στο Ταράντο οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες. Πολύ καλή παρουσία από τον Ανδρέα Μακρή τη δεύτερη μέρα του Τραπ αλλά δεν ήταν αρκετή να για να καλύψει το χαμένο έδαφος της πρώτης και να μπει στο τελικό. Καλή εμφάνιση χωρίς αγωνιστικό κέρδος για την ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ενώ συνεχίζουν στα Ατομικά αγωνίσματα όλοι οι Τοξοβόλοι.

Ελένη Κουκουμά / Απεσταλμένη ΚΟΕ

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές :

Στη Ρυθμική Γυμναστική η Μαρία Αυγουστή αγωνίστηκε στον τελικό του Σύνθετου καταλαμβάνοντας την 9η θέση, θέση την οποία κατέλαβε όπως και στον προκριματικό. Η συνολική της εμφάνιση της πάρα πολύ καλή, αφού βαθμολογήθηκε με 97.000. Θα μπορούσε μάλιστα ανέβει 1-2 θέσεις ψηλότερα και να ξεπεράσει τις 100.000 αν δεν κατέγραφε χαμηλή βαθμολογία στο ένα όργανο (Μπάλα 21.000), αφού στα άλλα τρία κατέγραψε πολύ ψηλότερες βαθμολογίες (Στεφάνη 25.200, Κορίνες 26.050, Κορδέλα 24.750)

Η Τοξοβολία είχε πρεμιέρα με τη συμμετοχή και των έξι αθλητών -3 ανδρών και 3 γυναικών- με τους πρωινούς αγώνες κατάταξης. Ο Χρίστος ελ Χελάλι πέτυχε την πρόκριση που χρειαζόταν για να μπει στους «32» και έτσι όλοι θα αγωνιστούν πλέον στους νοκ-άουτ αγώνες το πρωί της Πέμπτης.

Στο ομάδικό Αντρών η Κύπρος ξεκίνησε από την όγδοη θέση ύστερα από τον αγώνα κατάταξης ωστόσο στη συνέχεια ηττήθηκε από την Ελλάδα στον νοκ-άουτ αγώνα και αποκλείστηκε των προημιτελικών μένοντας στην 9η θέση επί συνόλου δέκα ομάδων.

Στο ομαδικό γυναικών συμμετείχαν έξι ομάδες και η Κύπρος ήταν 6η τόσο στον αρχικό αγώνα κατάταξης, όσο και στην τελική τη θέση όταν ηττήθηκε στον νοκ-άουτ αγώνα από την Τουρκία.

Τέλος, στο Μικτό κατέλαβε την 8η θέση στον αγώνα κατάταξης και την Πέμπτη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Αλγερία για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση η ομάδα των Ανδρών (αγωνίστηκαν οι Χρίστος Θεοφάνους και Σιαρπέλ Ηλία) γνώριζε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση απέναντι στην Ιταλία δεν άφηνε και πολλά περιθώρια. Ηττήθηκε με 3-0 από τους διοργανωτές και αποκλείστηκε από τη συνέχεια, έχοντας ως καλύτερη εμφάνιση στο Διπλό εκεί όπου κατέκτησε και το μοναδικό σετ σε κάποιον από τους τρεις αγώνας.

Στο Τραπ της Σκοποβολής μεγάλο αγώνα έκανε τη δεύτερη μέρα ο Ανδρέας Μακρή, και παραλίγο να προλάβει να μπει στον τελικό, αλλά η ζημιά έγινε στην πρώτη μέρα (στην 3η πούλα είχε 21/25). Πέτυχε επίδοση 49/50 και με 117/ 125 έμεινε για δύο δίσκους εκτός τελικού που «κλείδωσε» στους 119. Με την επίδοση του, βρέθηκε μαζί με άλλους οκτώ αθλητές στην 10η θέση του αγωνίσματος.

Ο Γιάννης Αηλιώτης με 44/50 δίσκους τη δεύτερη μέρα ολοκλήρωσε με επίδοση 108/125 που τον κατέταξε στην 23η θέση.

Στο Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. η Μαριλένα Κωνσταντίνου κατέγραψε ακόμη μία συμμετοχή με τις Εθνικές ομάδες καταγράφοντας στον προκριματικό επίδοση 612.0 που την κατέταξε στην 20η θέση επί συνόλου 26 σκοπευτριών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κυπριακών συμμετοχών

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Giovanni Paolo II

«16» Ομαδικό (Α) ΚΥΠΡΟΣ Vs ΙΤΑΛΙΑ 0-3

Χρίστος Θεοφάνους Vs John Micheal Oyebode 0-3 (7-11, 3-11, 10-12)

Σιαρπέλ Ηλία Vs Matteo Mutti 0-3 (8-11, 10-12, 8-11_

Χρίστος Θεοφάνους / Σιαρπέλ Ηλία Vs John Micheal Oyebode / Carlo Rossi 1-3 (3-11, 11-7, 3-11, 5-11)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Pala Campitelli

Σύνθετο Τελικός Μαρία Αυγουστή 10 συμμ. 97.000 (Στεφάνη 25.200, Μπάλα 21.000 Κορίνες 26.050, Κορδέλα 24.750) 9η/27 συμμ.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΤΡΑΠ / Torricella Municipal Sport Facility

Τραπ (Α) (Day 2/50 δίσκοι) Ανδρέας Μακρή (49/50), 117/125 10ος /26

Τραπ (Α) (Day 2/50 δίσκοι) Γιάννης Αηλιώτης (44/50), 108/125 23ος/26

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ / Torricella F. Albano

Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. (Γ) Προκριματικός Μαριλένα Κωνσταντίνου 612 (102.7 102.0 103.0 100.8 102.8 100.7) 20η /26 συμμ.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ / New Archery Field

Αγώνας Κατάταξης Ομαδικό (Α) Κύπρος (Χρίστος Θωμά, Χρίστος Ελ Χελάλι, ) 1776 8η / 10

«16» Ομαδικό (Α) Κύπρος Vs Ελλάδα 0-6 9η θέση

Αγώνας Κατάταξης (Α) Χρίστος Θωμά 607 20ος /36

Αγώνας Κατάταξης (Α) Κωνσταντίνος Παναγή 585 27ος / 36

Αγώνας Κατάταξης (Α) Χρίστος Ελ Χελάλι 574 30ος/36

1/24 (Α) Μίμης Ελ Χελάλι Vs Mohammad Zekrek (SYR) 6-5

Αγώνας Κατάταξης Ομαδικό (Γ) Κύπρος (Ιρίνα Κόννοβα, Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου, Χριστίνα Αργυρίδου) 1664 6η/6

«8» Ομαδικό (Α) Κύπρος Vs Τουρκία 0-6 6η θέση

Αγώνας Κατάταξης (Γ) Ιρίνα Κόννοβα 603 16η/28

Αγώνας Κατάταξης (Γ) Χριστίνα Αργυρίδου 539 24η/28

Αγώνας Κατάταξης (Γ) Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου 522 26/28

Αγώνας Κατάταξης Μικτό Κύπρος (Ιρίνα Κόννοβα (603), Χρίστος Θωμά (607) 1210 8η/10

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Eurobank (Platinum Partner), και τις ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και ALLIANZ (Silver Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή