ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Στην 9η θέση η Αυγουστή στη Ρυθμική Γυμναστική - Τα αποτελέσματα της Τετάρτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Στην 9η θέση η Αυγουστή στη Ρυθμική Γυμναστική - Τα αποτελέσματα της Τετάρτης

Με την εμφάνιση της Μαρίας Αυγουστή στον τελικό του Σύνθετου να ξεχωρίζει από τις σημερινές παρουσίες συνεχίστηκαν στο Ταράντο οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες. Πολύ καλή παρουσία από τον Ανδρέα Μακρή τη δεύτερη μέρα του Τραπ αλλά δεν ήταν αρκετή να για να καλύψει το χαμένο έδαφος της πρώτης και να μπει στο τελικό. Καλή εμφάνιση χωρίς αγωνιστικό κέρδος για την ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ενώ συνεχίζουν στα Ατομικά αγωνίσματα όλοι οι Τοξοβόλοι.

Ελένη Κουκουμά / Απεσταλμένη ΚΟΕ

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές :

Στη Ρυθμική Γυμναστική η Μαρία Αυγουστή αγωνίστηκε στον τελικό του Σύνθετου καταλαμβάνοντας την 9η θέση, θέση την οποία κατέλαβε όπως και στον προκριματικό. Η συνολική της εμφάνιση της πάρα πολύ καλή, αφού βαθμολογήθηκε με 97.000. Θα μπορούσε μάλιστα ανέβει 1-2 θέσεις ψηλότερα και να ξεπεράσει τις 100.000 αν δεν κατέγραφε χαμηλή βαθμολογία στο ένα όργανο (Μπάλα 21.000), αφού στα άλλα τρία κατέγραψε πολύ ψηλότερες βαθμολογίες (Στεφάνη 25.200, Κορίνες 26.050, Κορδέλα 24.750)

Η Τοξοβολία είχε πρεμιέρα με τη συμμετοχή και των έξι αθλητών -3 ανδρών και 3 γυναικών- με τους πρωινούς αγώνες κατάταξης. Ο Χρίστος ελ Χελάλι πέτυχε την πρόκριση που χρειαζόταν για να μπει στους «32» και έτσι όλοι θα αγωνιστούν πλέον στους νοκ-άουτ αγώνες το πρωί της Πέμπτης.

Στο ομάδικό Αντρών η Κύπρος ξεκίνησε από την όγδοη θέση ύστερα από τον αγώνα κατάταξης ωστόσο στη συνέχεια ηττήθηκε από την Ελλάδα στον νοκ-άουτ αγώνα και αποκλείστηκε των προημιτελικών μένοντας στην 9η θέση επί συνόλου δέκα ομάδων.

Στο ομαδικό γυναικών συμμετείχαν έξι ομάδες και η Κύπρος ήταν 6η τόσο στον αρχικό αγώνα κατάταξης, όσο και στην τελική τη θέση όταν ηττήθηκε στον νοκ-άουτ αγώνα από την Τουρκία.

Τέλος, στο Μικτό κατέλαβε την 8η θέση στον αγώνα κατάταξης και την Πέμπτη θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Αλγερία για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση η ομάδα των Ανδρών (αγωνίστηκαν οι Χρίστος Θεοφάνους και Σιαρπέλ Ηλία) γνώριζε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση απέναντι στην Ιταλία δεν άφηνε και πολλά περιθώρια. Ηττήθηκε με 3-0 από τους διοργανωτές και αποκλείστηκε από τη συνέχεια, έχοντας ως καλύτερη εμφάνιση στο Διπλό εκεί όπου κατέκτησε και το μοναδικό σετ σε κάποιον από τους τρεις αγώνας.

Στο Τραπ της Σκοποβολής μεγάλο αγώνα έκανε τη δεύτερη μέρα ο Ανδρέας Μακρή, και παραλίγο να προλάβει να μπει στον τελικό, αλλά η ζημιά έγινε στην πρώτη μέρα (στην 3η πούλα είχε 21/25). Πέτυχε επίδοση 49/50 και με 117/ 125 έμεινε για δύο δίσκους εκτός τελικού που «κλείδωσε» στους 119. Με την επίδοση του, βρέθηκε μαζί με άλλους οκτώ αθλητές στην 10η θέση του αγωνίσματος.

Ο Γιάννης Αηλιώτης με 44/50 δίσκους τη δεύτερη μέρα ολοκλήρωσε με επίδοση 108/125 που τον κατέταξε στην 23η θέση.

Στο Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. η Μαριλένα Κωνσταντίνου κατέγραψε ακόμη μία συμμετοχή με τις Εθνικές ομάδες καταγράφοντας στον προκριματικό επίδοση 612.0 που την κατέταξε στην 20η θέση επί συνόλου 26 σκοπευτριών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κυπριακών συμμετοχών

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Giovanni Paolo II 

«16»   Ομαδικό        (Α)                  ΚΥΠΡΟΣ Vs ΙΤΑΛΙΑ 0-3

Χρίστος Θεοφάνους Vs John Micheal Oyebode 0-3 (7-11, 3-11, 10-12)

Σιαρπέλ Ηλία Vs Matteo Mutti      0-3 (8-11, 10-12, 8-11_

Χρίστος Θεοφάνους / Σιαρπέλ Ηλία Vs John Micheal Oyebode / Carlo Rossi             1-3 (3-11, 11-7, 3-11, 5-11)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Pala Campitelli

Σύνθετο         Τελικός          Μαρία Αυγουστή      10 συμμ.         97.000 (Στεφάνη 25.200, Μπάλα 21.000 Κορίνες 26.050, Κορδέλα 24.750) 9η/27 συμμ.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΤΡΑΠ / Torricella Municipal Sport Facility

Τραπ   (Α)      (Day 2/50 δίσκοι)    Ανδρέας Μακρή       (49/50), 117/125            10ος /26

Τραπ   (Α)      (Day 2/50 δίσκοι)    Γιάννης Αηλιώτης    (44/50), 108/125            23ος/26

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ / Torricella F. Albano

Αεροβόλο Τουφέκι 10μ.      (Γ)      Προκριματικός         Μαριλένα Κωνσταντίνου           612 (102.7 102.0 103.0 100.8 102.8 100.7)          20η /26 συμμ.

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ / New Archery Field

Αγώνας Κατάταξης  Ομαδικό        (Α)      Κύπρος (Χρίστος Θωμά, Χρίστος Ελ Χελάλι, )        1776    8η / 10

«16»   Ομαδικό        (Α)      Κύπρος  Vs Ελλάδα  0-6      9η θέση

Αγώνας Κατάταξης  (Α)      Χρίστος Θωμά          607     20ος /36

Αγώνας Κατάταξης  (Α)      Κωνσταντίνος Παναγή        585     27ος / 36

Αγώνας Κατάταξης  (Α)      Χρίστος Ελ Χελάλι   574      30ος/36

1/24    (Α)      Μίμης Ελ Χελάλι Vs Mohammad Zekrek (SYR) 6-5

Αγώνας Κατάταξης  Ομαδικό        (Γ)      Κύπρος (Ιρίνα Κόννοβα, Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου, Χριστίνα Αργυρίδου)           1664    6η/6

«8»     Ομαδικό        (Α)      Κύπρος  Vs Τουρκία 0-6      6η θέση

Αγώνας Κατάταξης  (Γ)      Ιρίνα Κόννοβα          603     16η/28

Αγώνας Κατάταξης  (Γ)      Χριστίνα Αργυρίδου 539     24η/28           

Αγώνας Κατάταξης  (Γ)      Χριστίνα Χατζηερωτοκρίτου          522     26/28

Αγώνας Κατάταξης Μικτό  Κύπρος (Ιρίνα Κόννοβα (603), Χρίστος Θωμά (607)  1210    8η/10

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Eurobank (Platinum Partner), και τις ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ και ALLIANZ (Silver Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

League Cup: Άνετες προκρίσεις για Τότεναμ και Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Champions League με διπλό επί της Λιόν η Φενέρ, ιστορική πρόκριση για Βίκινγκ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Με τεσσάρα στα «αστέρια» η ΑΕΚ Αθηνών!

Super League

|

Category image

Hoopshype: Δεύτερος κορυφαίος Ευρωπαίος όλων των εποχών ο Αντετοκούνμπο - Οι θέσεις Γκάλη-Σπανούλη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Kάτοικος Πειραιά έως το 2029 ο Ζότα Σίλβα

Super League

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στα Τίρανα έπειτα από ανατροπή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίοι 10 παίκτες που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Αθήνα ο Λούζα για τον Παναθηναϊκό

Super League

|

Category image

Από τη Σίτι στη Νιούκαστλ με πολυετές συμβόλαιο ο Νίκο Γκονζάλες

Premier League

|

Category image

Μπαίνει δυναμικά για Λεάο η Γαλατάσαραϊ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πλησιάζει στην Άστον Βίλα ο Νίκολας Τζάκσον

Premier League

|

Category image

Απέσυρε τη στήριξή της σε Ινφαντίνο η ιταλική ομοσπονδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι θα βγει από τα... ταχυδακτυλουργικά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κόντης: «Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση»

Super League

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα, χωρίς δύο η Ομόνοια - Η αποστολή για τη ρεβάνς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη