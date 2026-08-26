Κίνηση ουσίας και συμβολισμού

Με την εμπειρία που διαθέτει, ξέρει να διαχειρίζεται διάφορες καταστάσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών.

Μία από τις «μαγικές» λέξεις για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση της ομάδας είναι το «κίνητρο». Η κίνηση του νέου προέδρου να τάξει πριμ 100.000 ευρώ προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, εφόσον εκπληρωθούν οι στόχοι στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, δεν έχει μόνο πρακτική αξία, αλλά και συμβολική.

Η διοίκηση Χρίστου Μαραγκού στέλνει από την αρχή ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στους ποδοσφαιριστές ότι θα βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό τους.

Ο διοικητικός ηγέτης της «Κυρίας» γνωρίζει καλά ότι μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα θα εκτοξεύσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών. Πολλώ δε μάλλον όταν στην αφετηρία υπάρχει ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα, στη συνέχεια φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ, ενώ την τέταρτη αγωνιστική δοκιμάζεται στην έδρα της Νέας Σαλαμίνας.