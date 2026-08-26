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Στη 13η θέση ο Κοντίδης μετά τη 2η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη 13η θέση ο Κοντίδης μετά τη 2η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Την Πέμπτη αρχίζουν οι τελικές σειρές, με τον Παύλο να συμμετέχει στον Χρυσό στόλο

Μία εξαιρετική κούρσα και μία που διαγράφει από τον λογαριασμό του είχε ο Παύλος Κοντίδης, στη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Dunlaoghaire της Ιρλανδίας.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος κέρδισε την πρώτη σημερινή (26/08) και τέταρτη συνολικά ιστιοδρομία του μπλε στόλου, ενώ στη συνέχεια τερμάτισε 16ος, που είναι και το χειρότερο αποτέλεσμά του μέχρις στιγμής. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη (25/08) είχε κερδίσει μία κούρσα, ενώ στις άλλες δύο ήταν 11ος και 13ος.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των πέντε προκριματικών σειρών, ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται στη 13η θέση της γενικής κατάταξης, με 26 βαθμούς ποινής.

Από την Πέμπτη (27/08) θα ξεκινήσουν οι τελικές σειρές, με τον ιστιοπλόο του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού να συμμετέχει στον Χρυσό στόλο.

Μέχρι το Σάββατο (29/08) θα γίνουν συνολικά άλλες έξι κούρσες, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν την τελική δεκάδα που θα αγωνιστεί στις δυο κούρσες των μεταλλίων που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (30/08).

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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