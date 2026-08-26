Στη 13η θέση ο Κοντίδης μετά τη 2η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Μία εξαιρετική κούρσα και μία που διαγράφει από τον λογαριασμό του είχε ο Παύλος Κοντίδης, στη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Dunlaoghaire της Ιρλανδίας.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος κέρδισε την πρώτη σημερινή (26/08) και τέταρτη συνολικά ιστιοδρομία του μπλε στόλου, ενώ στη συνέχεια τερμάτισε 16ος, που είναι και το χειρότερο αποτέλεσμά του μέχρις στιγμής. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη (25/08) είχε κερδίσει μία κούρσα, ενώ στις άλλες δύο ήταν 11ος και 13ος.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των πέντε προκριματικών σειρών, ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται στη 13η θέση της γενικής κατάταξης, με 26 βαθμούς ποινής.

Από την Πέμπτη (27/08) θα ξεκινήσουν οι τελικές σειρές, με τον ιστιοπλόο του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού να συμμετέχει στον Χρυσό στόλο.

Μέχρι το Σάββατο (29/08) θα γίνουν συνολικά άλλες έξι κούρσες, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν την τελική δεκάδα που θα αγωνιστεί στις δυο κούρσες των μεταλλίων που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (30/08).