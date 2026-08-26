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Αγοράζει από τώρα τον Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγοράζει από τώρα τον Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός προχωρά τις διαδικασίες και… μονιμοποιεί στον Πειραιά τον Ζότα Σίλβα.

Δένει τον Ζότα Σίλβα για τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να μονιμοποιήσουν τον Πορτογάλο εξτρέμ στο λιμάνι.

Πρόκειται για μια εξέλιξη αναμενόμενη και φυσιολογική. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι για να κάνει ένα πέρασμα και να φύγει, αλλά για να παραμείνει στον σύλλογο. Άλλωστε, γι’ αυτό είχε μπει και η ρήτρα αγοράς στη συμφωνία των δύο πλευρών για τον δανεισμό του και πλέον ενεργοποιείται, αφού ο ίδιος βλέπει τους ερυθρόλευκους ως τον κατάλληλο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ζότα Σίλβα θα υπογράψει συμβόλαιο πιθανότατα διάρκειας τεσσάρων ετών (3+1), ενώ τα διαδικαστικά θα ολοκληρωθούν όπως φαίνεται εντός του επόμενου 48ωρου.

Ο 27χρονος που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ ήταν ο ένας εκ των δανεικών που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι άλλοι δύο είναι ο Ντάβιντ Κάρμο και ο Γκουστάβο Σα, αλλά οι δύο υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Για τον Κάρμο υπενθυμίζεται πως υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς από τους Πειραιώτες, κάτι που επί της ουσίας σημαίνει πως είναι ποδοσφαιριστής των ερυθρόλευκων.

sport-fm.gr

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