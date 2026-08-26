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«Ήμουν στην Ελλάδα και όλοι μίλαγαν γι' αυτούς»: Αποθέωσε Κωνσταντέλια και Καρέτσα ο Ματέους!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ήμουν στην Ελλάδα και όλοι μίλαγαν γι' αυτούς»: Αποθέωσε Κωνσταντέλια και Καρέτσα ο Ματέους!

Ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Λόταρ Ματέους μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα που αγωνίζονται μαζί στην Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καταφέραν με το... καλησπέρα να εντυπωσιάσουν την Ντόρτμουντ και τον κόσμο της, με τους ανθρώπους συνολικά του γερμανικού ποδοσφαίρου να στέκονται το τελευταίο διάστημα στις δύο μεγάλες προσθήκες των Βεστφαλών.

Μάλιστα, με αποθεωτικά λόγια για τους δύο Έλληνες διεθνείς μίλησε και ένας θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Λόταρ Ματέους. Ο παλαίμαχος Γερμανός που κατέκτησε μεταξύ άλλων το Μουντιάλ, το Euro και τη Χρυσή Μπάλα αφού εκτίμησε πως και φέτος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα η Μπάγερν Μονάχου, στη συνέχεια στάθηκε στους Κωνσταντέλια και Καρέτσα.

Μάλιστα, ανέφερε πως έκανε διακοπές στην Ελλάδα και όλοι μιλούσαν για τους δύο αυτούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές!

«Πέρυσι είπα ότι η Μπάγερν θα κέρδιζε τον τίτλο με τουλάχιστον 15 βαθμούς διαφορά. Τελικά ήταν 16. Αυτή τη σεζόν, θα τερματίσει τουλάχιστον 10 βαθμούς μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η Ντόρτμουντ έχασε σημαντικούς παίκτες, αλλά έχει δυναμώσει αρκετά. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι νέοι, φρέσκοι παίκτες που έχουν ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Ήμουν σε διακοπές στην Ελλάδα και όλοι εκεί μιλάνε και για αυτούς τους δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ματέους.

sport-fm.gr

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