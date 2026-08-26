Πάει για Ισμαΐλα Σαρ η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ απέτυχε σε δυο προσπάθειες να πείσει την Μπράιτον να της παραχωρήσει τον Μίντε κι έτσι φαίνεται ότι αποσύρεται από τη συγκεκριμένη υπόθεση για να επικεντρωθεί σε έναν άλλον εξτρέμ.

Αυτός, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι ο Ισμαΐλα Σαρ!

Ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί στο «Άνφιλντ» και οι «αετοί» θα περιμένουν την προσφορά των «κόκκινων», έχοντας ήδη απορρίψει δυο προτάσεις από τη Γαλασαράι!

england365.gr