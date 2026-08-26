Τι θα βγει από τα... ταχυδακτυλουργικά

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου, αναφερόμενος στον μεταγραφικό σχεδιασμό, υποστήριξε ότι από τον τεχνικό διευθυντή έγιναν ταχυδακτυλουργικά για τη στελέχωση του ρόστερ.

Όπως σημείωσε, και έχω την εντύπωση ότι είναι ορθός, στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου δεν φάνταζε ότι η ομάδα της Λευκωσίας θα μπορούσε να προχωρήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό και με ικανοποιητικές επιλογές τον προγραμματισμό της.

Το ζητούμενο όμως είναι τι θα βγει από αυτά τα ταχυδακτυλουργικά και αυτό θα φανεί λίαν συντόμως, με τις επίσημες υποχρεώσεις να πλησιάζουν.

Φυσικά, οι προσθαφαιρέσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η εκκρεμότητα τερματοφύλακα έχει διευθετηθεί με τη μεταγραφή του Ζελένικα, ωστόσο υπάρχει και πρόθεση προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα, ώστε να υπάρχει περισσότερο βάθος, κάτι που ζήτησε και ο προπονητής, Νίκος Παπαδόπουλος. Στο κεφάλαιο των αποχωρήσεων τελειώνει το θέμα του Ρόσα ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καραμπάχ.