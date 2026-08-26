Άμεσες οι εξελίξεις για Έντσο!

Ο Έντσο έπαιξε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος με την μπλε φανέλα, αρχικά αποδοκιμάστηκε, έπειτα χειροκροτήθηκε και άκουσε ρυθμικά τ’ όνομά του, αλλά μάλλον το γυαλί που έχει ραγίσει, δεν μπορεί να κολλήσει ξανά.

Όπως αναφέρει το BBC, η Σίτι, μετά την ανακοίνωση του Αγιούμ Μπουαντί από τη Λιλ, αναμένεται πλέον να φορτσάρουν για τον Φερνάντες και δεν αποκλείεται ακόμα και εντός της ημέρας να καταθέσουν την προσφορά τους!

Υπενθυμίζεται πως πλέον η Τσέλσι αξιώνει περί τα 140 εκατομμύρια για την αποδέσμευση του Αργεντινού χαφ…

england365.gr