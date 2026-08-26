Η Σίτι ανακοίνωσε τον Μπουαντί και τον έκανε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λιλ!

Ο Αγιούμπ Μπουαντί είναι κι επίσημα μέλος της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα, αναγκάζοντας τους «πολίτες» να διαθέσουν 86 εκατομμύρια λίρες για την απόκτησή του!

Αυτό το ποσό φέρεται να είναι 81,3 εκατ. fixed και άλλα 4,3 εκατ. σε μπόνους, ωστόσο, το σύνολο είναι τέτοιο που καθιστά τη συγκεκριμένη μεταγραφή, την ακριβότερη πώληση που έχει πραγματοποιήσει στα χρονικά η Λιλ.

Ο Μαροκινός χαφ προστίθεται στις επιλογές που θα έχει ο Μαρέσκα μαζί και με τον Έλιοτ Άντερσον, ενώ, δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να «φουντώσει» για τα καλά και το θέμα του Έντσο Φερνάντες…

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

england365/gr