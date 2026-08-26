Και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας κατά Μπαρτσελόνα: «Η Λευκωσία είναι μία»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από ομάδες και φορείς για τη διοργάνωση από την Μπαρτσελόνα του τουρνουά «Lefkosa Camp» στα κατεχόμενα. Σειρά πήρε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα καταδικάζοντας τη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού καμπ και της χρήσης του όρου «Βόρεια Κύπρος» σε επίσημες ανακοινώσεις της καταλανικής ομάδας.

Οι μαυροπράσινοι καλούν τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να επανεξετάσει άμεσα τη συγκεκριμένη απόφαση σημειώνοντας καταληκτικά πως «αρνούμαστε να ξεχάσουμε» και «η Λευκωσία είναι μία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας καταδικάζει απερίφραστα την πρόθεση διοργάνωσης ποδοσφαιρικού camp της FC Barcelona στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη χρήση του όρου «Northern Cyprus» στην επίσημη ιστοσελίδα του ισπανικού Συλλόγου.

Μια ομάδα με το παγκόσμιο κύρος και την ιστορία της FC Barcelona οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα που άπτονται της κατοχής, του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους.

Ως Ολυμπιακός Λευκωσίας, ως Σωματείο μιας πόλης που εδώ και 52 χρόνια παραμένει μοιρασμένη εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και κατοχής, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε ενέργειες που δημιουργούν εικόνα κανονικότητας και νομιμοποίησης της υφιστάμενης παράνομης κατάστασης.

Ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει τους ανθρώπους και να υπηρετεί την ειρήνη και τον αλληλοσεβασμό. Δεν μπορεί, όμως, να αγνοεί την ιστορική πραγματικότητα.

Καλούμε τη διοίκηση της FC Barcelona να επανεξετάσει άμεσα τη συγκεκριμένη απόφαση, να αποσύρει την αναφορά στον όρο «Northern Cyprus» και να μην προχωρήσει στη διεξαγωγή του εν λόγω camp.

Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι αρμόδιοι θεσμοί οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτό που κάποιοι αποκαλούν «Βόρεια Κύπρο» είναι τα κατεχόμενα εδάφη της πατρίδας μας. Είναι οι πόλεις μας, τα χωριά μας, τα σπίτια μας. Είναι όσα μας στερήθηκαν με τη βία.

Αρνούμαστε να ξεχάσουμε. Αρνούμαστε να συμβιβαστούμε.

Η Λευκωσία είναι μία. Η Κύπρος είναι μία.