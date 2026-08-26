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Προπονητής Μπραν: «Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στην Τούμπα, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Προπονητής Μπραν: «Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στην Τούμπα, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας»

Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Μπραν, Έιρικ Χόρνελαντ, ενόψει της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει βήμα πρόκρισης στο πρώτο ματς με την Μπραν, στην Τούμπα, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν ισόπαλες κι άφησαν... ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο προπονητής των Νορβηγών, Έιρικ Χόρνελαντ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς στάθηκε στην εμπιρία των Θεσσαλονικιών, όμως τόνισε πως τα πράγματα θα είναι διαφορά στην έδρα της ομάδας του, σε σχέση με το πρώτο ματς.

Η συνέντευξη Τύπου της Μπραν

Για το τι ματς περιμένει αύριο: «Θα ήταν φανταστικό να ξέρω… Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ έμπειρη ομάδα. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρώτο ματς, τώρα όμως παίζουμε στην έδρα μας. Ήμασταν τυχεροί που δεν δεχτήκαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ελέγξαμε καλύτερα το ματς στο β’ ημίχρονο. Θα υπάρξουν στιγμές που η καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, θα πιέσει και οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο».

Για την πίεση του ΠΑΟΚ, αν έχει πίεση και η Μπραν: «Σημαίνει πολλά και για μας, είναι ένας τελικός και έχουμε και εμείς πίεση. Θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε».

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Από την πλευρά του, ο Γιόακιμ Σόλτβελτ εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Μπραν κι ανέφερε: «Ίσως κάνουν κάποιες αλλαγές, όπως και εμείς άλλωστε. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα και ελπίζουμε να είμαστε καλύτερα».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

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