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ΑΕΚ - Λέφσκι: Συνελήφθησαν 6 Βούλγαροι οπαδοί με μαχαίρια στα διόδια

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ - Λέφσκι: Συνελήφθησαν 6 Βούλγαροι οπαδοί με μαχαίρια στα διόδια

Οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας συνελήφθησαν στα διόδια με μαχαίρια έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Champions League.

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων, που γίνονται για την αποψινή (26/8, 22:00, Live από το Gazzetta) ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., σε ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες ΔιοργανωσειςΔΙΕΘΝΗ

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