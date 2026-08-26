Ατλέτικο: «Στο 0% η πιθανότητα να πουλήσουμε Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα, είναι θέμα αξιοπρέπειας»

Διακαής πόθος της Μπαρτσελόνα για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Χούλιαν Άλβαρες, με τον Αργεντινό να αποτελεί την ιδανική λύση για τους «μπλαουγκράνα», ως ο άνθρωπος που θα καταφέρει να μπει με επιτυχία στα παπούτσια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Και ο ίδιος ο Άλβαρες θέλει σαν τρελός να πάρει τη μεταγραφή του στη Βαρκελώνη, ωστόσο κάτι τέτοιο, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με τους Μαδριλένους να τραβούν μέχρι τέλους το σχοινί. Η στάση τους, μάλιστα, δείχνει πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ενδέχεται να δεχθούν το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, η πλευρά της Ατλέτικο τονίζει ότι υπάρχουν 0% πιθανότητες η μετακίνηση αυτή να πραγματοποιηθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για θέμα αξιοπρέπειας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ατλέτικο Μαδρίτης:

«Η πιθανότητα να πουληθεί ο Χούλιαν Άλβαρες στη Βαρκελώνη είναι 0%. Ο παίκτης παρουσιάζεται ως θύμα, αλλά τα μόνα θύματα της υπόθεσης Χούλιαν είμαστε ΕΜΕΙΣ. Πρόκειται για θέμα αξιοπρέπειας».

sport-fm.gr