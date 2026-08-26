Κόντης: «Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση»

Ο ΟΦΗ φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League έχοντας το σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο με 3-0.

Ο Χρήστος Κόντης μαζί με τον Νίκο Χριστογεώργο μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και ήταν ξεκάθαροι. Η ομάδα πάει για τη νίκη και χωρίς να σκέφτεται το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Τι θα ήθελε να δει από την ομάδα και τι να βελτιώσει: «Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε μία ομάδα οργανωμένη, συμπαγής και που δύσκολα θα δημιουργήσει ο αντίπαλος ευκαιρίες και να έχουμε αυτοπεποίθηση. Δεν πρέπει να αφήσουμε χώρο στην ΤΣΣΚΑ. Στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς»

Το εάν μπορεί να αφαιρεθεί από το μυαλό των παικτών το σκορ του πρώτου αγώνα: «Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει πλεονέκτημα, είναι αλήθεια αλλά δεν μας δίνει ασφάλεια να ακολουθούμε τον ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση και η πρόκριση θα παιχθεί στο γήπεδο και όλοι μας έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε τη νοοτροπία νικητή, αν θέλουμε να το χτίσουμε, θα πρέπει να το κάνουμε νικώντας τέτοια παιχνίδια ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Να βάλουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Θα παίξει διαφορετικά η ΤΣΣΚΑ, θα πιέσει πάρα πολύ, θα μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας. Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση»

Το πώς περιμένει να αγωνιστεί η ΤΣΣΚΑ: «Συνήθως το αλλάζει όταν παίζει στις εγχώριες διοργανώσεις και στα ευρωπαϊκά παίζει με το 3-5-2 που για εμένα είναι επιθετικό σύστημα. Άρα εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για οποιονδήποτε σχεδιασμό. Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες έχουν την ικανότητα να προσαμόζΟνται. Σίγουρα περιμένουμε ένα πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο. Ίσως και με ρίσκο επειδή κυνηγάει το σκορ. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι

Εδώ και 8-9 μήνες έχουμε αποκτήσει μία αγωνιστική ταυτότητα. Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο με όποια δυναμικότητας αντίπαλο παίζουμε. Η ταυτότητα μας, οι ιδέες μας δεν αλλάζει. Πάντα η στρατηγική μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Εμείς το τελευταίο 8-9μηνο έχουμε φτιάξει μία ομάδα που χτίζει νοοτροπία και που θέλουμε όλοι να αναγνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο ΟΦΗ. Παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού και όταν κάτι δεν πάει καλά, κοιτάμε τι πρέπει να διορθώσουμε»

Τα απαιτητικά ματς: «Η κρισιμότητα είναι μεγάλη. Είναι ιστορικό ματς για τον ΟΦΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε παρά το πώς θα προκριθούμε αύριο. Άρα θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε αυτή την εντεκάδα για να κερδίσει το αυριανό ματς και μετά από αυτό, θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση των αγώνων. Το αυριανό είναι το πιο σημαντικό».

Για την ανατροπή της Σέλτικ: «Θα πω δύο πράγματα. Όταν έχει το σκορ 3-0, ξεκινάς με το 0-0 και δεν το σκέφτεσαι. Για εμάς αυτή είναι η αφετηρία μας. Το πώς μπορούμε να το κάνουμε πρόκριση. Από την άλλη, για εμένα, το λέω και στους ποδοσφαιριστές, το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιχνίδι ή μία προπόνηση. Όταν κάνεις ένα λάθος, που ίσως δεχθείς και γκολ, το λάθος δεν διορθώνεται οπότε πρέπει να διαγραφεί γιατί αν το σκέφτεσαι, τότε είναι αρνητικό και μπορεί να σε αγχώσει. Και λάθη μπορεί να γίνουν και γκολ θα μπουν αλλά αυτό δεν μπορεί να χαλάσει τη συγκέντρωση και την αυτοπεποίθηση μας. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να βγάλουμε χαρακτήρα και να προκριθούμε σε ένα παιχνίδι όπως το αυριανό».

Για το τι απασχολεί την ομάδα: «Θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, στην ίδια αποφασιστικοτητα. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε και κερδίζουμε, κάθε πρόκριση, αλλάζει τη νοοτροπία της ομάδας μας, των παικτών μας, τους γεμίζει αυτοπεποίθηση αλλά τους γεμίζει και ευθύνη. Όλους μας. Και εμείς εδώ πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα. Για εμένα θα πρέπει, όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά καλά, να τη τρέξουμε καλά και να τερματίσουμε καλά»

Για τον κόσμο: «Τι να πω για τον κόσμο; Μας εκπλήσσει συνεχώς όσοι και αν είναι. Είτε είναι εδώ, είτε σπίτι, είτε έξω. Νιώθουμε την αγάπη τους, παίρνουμε δύναμη και προσπαθούμε να το επιστρέψουμε με ένα ωραίο αποτέλεσμα και ένα ωραίο παιχνίδι. Την αγάπη μας»

Νίκος Χριστογεώργος: «Αν κοιτάξουμε απλά να προστατέψουμε το αποτέλεσμα, θα είναι αρκετά επικίνδυνο»

Τα συναισθήματα για το ματς: «Είναι ανυπομονησία. Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε και όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε»

Πόσο έτοιμος είναι γνωρίζοντας την πίεση που θα δεχθεί η ομάδα: «Από την πλευρά μου προσπαθώ να αντιμετωπίζω το κάθε το ίδιο για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου ανεξαρτήτως αντιπάλου και ομάδας».

Το τι μήνυμα τι στέλνει στον κόσμο του ΟΦΗ: «Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για το καλύτερο της ομάδας και τους ευχαριστούμε που θα ταξιδέψουν και πάλι τόσα χιλιόμετρα για την ομάδα. Θα τα δώσουμε όλα όπως σε κάθε ματς».

Τι λένε στα αποδυτήρια και τι να προσέξουν: «Δεν συζητάμε κάτι για το αποτέλεσμα. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Εμείς θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, να το κερδίσουμε αν μπορούμε γιατί αν κοιτάξουμε απλά να το προστατέψουμε, θα είναι αρκετά επικίνδυνο αυτό».

gazzetta.gr