Το απίθανο χιουμοριστικό βίντεο της ΑΕΚ ενόψει πρεμιέρας

Ένα εντυπωσιακό χιουμοριστικό βίντεο με ωραίο σενάριο και ερμηνείες δημοσίευσε η ΑΕΚ ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Δείτε το βίντεο των Λαρνακέων: