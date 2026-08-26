ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ Αθηνών αν μπει στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ Αθηνών αν μπει στο Champions League

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στη league phase του Champions League, αν αποκλείσει τη Λέφσκι Σόφιας.

Η AEK απέχει 90 (ή 120) λεπτά από τη league phase του Champions League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας ψάχνοντας τη νίκη που θα τη στείλει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αν τα καταφέρουν, οι Κιτρινόμαυροι θα μάθουν το βράδυ της Πέμπτης (27/8) τους οκτώ αντιπάλους τους, τέσσερις εκ των οποίων θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας και τέσσερις εκτός. Για την ώρα, γνωστές είναι οι 32 από τις 36 ομάδες της league phase, με τα δύο πρώτα γκρουπ δυναμικότητας να είναι ολοκληρωμένα και τις μοναδικές εκκρεμότητες να αφορούν στο τρίτο και στο τέταρτο, στο οποίο θα βρεθεί η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης.

Υπενθυμίζεται πως κάθε ομάδα παίρνει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, δίχως να αποφεύγει εκείνους που βρίσκονται στο ίδιο pot με εκείνη.

1ο γκρουπ

  • Μπάγερν Μονάχου
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Λίβερπουλ
  • Ίντερ
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Άρσεναλ
  • Μπαρτσελόνα
  • Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο γκρουπ

  • Μπορούσια Ντόρτμουντ
  • Ρόμα
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας
  • Άστον Βίλα
  • Πόρτο
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Κλαμπ Μπριζ
  • Μπέτις
  • Αϊντχόφεν

3ο γκρουπ

  • Φέγενορντ
  • Λιλ
  • Μπόντο/Γκλιμτ
  • Νάπολι
  • Λειψία
  • Βιγιαρεάλ
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ
  • Γαλατασαράι

4ο γκρουπ

  • Σλάβια Πράγας
  • Στουτγκάρδη
  • ΛΑΣΚ Λιντς
  • Κόμο
  • Λανς
  • Σαμπάχ

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςSuper League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

League Cup: Άνετες προκρίσεις για Τότεναμ και Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Champions League με διπλό επί της Λιόν η Φενέρ, ιστορική πρόκριση για Βίκινγκ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Με τεσσάρα στα «αστέρια» η ΑΕΚ Αθηνών!

Super League

|

Category image

Hoopshype: Δεύτερος κορυφαίος Ευρωπαίος όλων των εποχών ο Αντετοκούνμπο - Οι θέσεις Γκάλη-Σπανούλη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Kάτοικος Πειραιά έως το 2029 ο Ζότα Σίλβα

Super League

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στα Τίρανα έπειτα από ανατροπή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίοι 10 παίκτες που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Αθήνα ο Λούζα για τον Παναθηναϊκό

Super League

|

Category image

Από τη Σίτι στη Νιούκαστλ με πολυετές συμβόλαιο ο Νίκο Γκονζάλες

Premier League

|

Category image

Μπαίνει δυναμικά για Λεάο η Γαλατάσαραϊ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πλησιάζει στην Άστον Βίλα ο Νίκολας Τζάκσον

Premier League

|

Category image

Απέσυρε τη στήριξή της σε Ινφαντίνο η ιταλική ομοσπονδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι θα βγει από τα... ταχυδακτυλουργικά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κόντης: «Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση»

Super League

|

Category image

Με Μαγιαμπέλα, χωρίς δύο η Ομόνοια - Η αποστολή για τη ρεβάνς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη