Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ Αθηνών αν μπει στο Champions League

Η AEK απέχει 90 (ή 120) λεπτά από τη league phase του Champions League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας ψάχνοντας τη νίκη που θα τη στείλει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αν τα καταφέρουν, οι Κιτρινόμαυροι θα μάθουν το βράδυ της Πέμπτης (27/8) τους οκτώ αντιπάλους τους, τέσσερις εκ των οποίων θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας και τέσσερις εκτός. Για την ώρα, γνωστές είναι οι 32 από τις 36 ομάδες της league phase, με τα δύο πρώτα γκρουπ δυναμικότητας να είναι ολοκληρωμένα και τις μοναδικές εκκρεμότητες να αφορούν στο τρίτο και στο τέταρτο, στο οποίο θα βρεθεί η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης.

Υπενθυμίζεται πως κάθε ομάδα παίρνει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, δίχως να αποφεύγει εκείνους που βρίσκονται στο ίδιο pot με εκείνη.

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Λίβερπουλ

Ίντερ

Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

2ο γκρουπ

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρόμα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άστον Βίλα

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κλαμπ Μπριζ

Μπέτις

Αϊντχόφεν

3ο γκρουπ

Φέγενορντ

Λιλ

Μπόντο/Γκλιμτ

Νάπολι

Λειψία

Βιγιαρεάλ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Γαλατασαράι

4ο γκρουπ

Σλάβια Πράγας

Στουτγκάρδη

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο

Λανς

Σαμπάχ

gazzetta.gr