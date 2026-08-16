BINTEO: Το τρόπαιο του Community Shield κατάφερε να… χαστουκίσει τον Ράις

Η Άρσεναλ με σπουδαία εμφάνιση και χάρη στον ακόμη πιο σπουδαίο Χρήστο Τζόλη, διέλυσε τη Μάντσεστερ Σίτι και με το εμφατικό και άκρως εντυπωσιακό 3-0 κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Community Shield.

Καταπληκτικός ο Έλληνας διεθνής στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων», με τον Τζόλη να σερβίρει τα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ο Ντέκλαν Ράις πήρε το τρόπαιο και πήγε προς τους οπαδούς της ομάδας του για να πανηγυρίσει μαζί τους. Την ώρα που το σήκωνε ψηλά στον ουρανό, η βάση του τροπαίου άνοιξε απότομα και τον… χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο ίδιος φάνηκε να ξαφνιάζεται, αλλά και να πονάει, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.

Declan Rice managed to smack himself with the Community Shield. 😭 pic.twitter.com/5qwtiyZ3nD — No Context Prem (@NoContextEPL) August 16, 2026

sport-fm.gr