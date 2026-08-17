Ο Χρήστος Τζόλης, με δύο ασίστ, ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του τίτλου του Community Shield από την Άρσεναλ, με 3-0, απέναντι στην Κυπελλούχο Αγγλίας Μάντσεστερ Σίτι, το απόγευμα της Κυριακής (16/8). Η εμφάνισή του, στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» δεν πέρασε... ασχολίαστη από τον τεχνικό της ομάδας του Λονδίνου, Μικέλ Αρτέτα. «Με έχει εντυπωσιάσει ο Τζόλης» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα ο Ισπανός τεχνικός, στο «Μιλένιουμ» του Κάρντιφ.

Συγκεκριμένα, ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε για τον Έλληνα επιθετικό, Χρήστο Τζόλη:

«Με έχει εντυπωσιάσει το πόσο φυσικά έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ και το επίπεδο κατανόησης που επιδεικνύει. Είναι ένας παίκτης που παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Είναι έξυπνος, ακριβής, παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε μικρούς χώρους και σήμερα έφτιαξε δύο γκολ», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ισπανός προπονητής, που μάλλον νιώθει ήδη δικαιωμένος για την απόφασή του να φέρει στο Λονδίνο τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.