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Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησαν για Ρόδρι

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησαν για Ρόδρι

Επιβεβαιώθηκε η είδηση και αναμένονται σύντομα οι ανακοινώσεις

Μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξαν σε συμφωνία την Κυριακή (16/8) το βράδυ για την μεταγραφή του Ρόδρι, όπως, επιβεβαίωσε στο AFP μια πηγή από τον καταλανικό σύλλογο.

Ο 30χρονος Ισπανός μέσος, νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2024 και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα, ενώ η μεταγτραφή υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους επίτευξης στόχων.

«Θα δημοσιευτεί ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες και η μεταγραφή θα ανακοινωθεί επίσημα», δήλωσε στο AFP μια πηγή των «μπλαουγκράνα», χωρίς να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, ο οποίος ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που κατέκτησε η «ρόχα», φέρεται να πείστηκε μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ. 

Μετά από επτά σεζόν στην Αγγλία, ο έμπειρος αμυντικός μέσος, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε για την Ατλέτικο Μαδρίτης και στην Βιγιαρεάλ, θα φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου έγινε ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» το 2024. 

Ο «Ρόδρι», του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ροντρίγκο Ερνάντες, έχει κερδίσει σχεδόν τα πάντα με τους «πολίτες», συμπεριλαμβανομένου ενός τίτλου Champions League το 2023 και τεσσάρων τίτλων της Premier League. Ο 30χρονος Ισπανός άσος, ο οποίος επέστρεψε σε κορυφαία του φόρμα αυτό το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Βόρεια Αμερική μετά από αρκετούς διαδοχικούς τραυματισμούς στο γόνατο, υποβλήθηκε σε μικρή χειρουργική επέμβαση στην πλάτη στα τέλη Ιουλίου.

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