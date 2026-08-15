«Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μονομαχούν για τον Ματάνοβιτς της Φράιμπουργκ»

Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται τόσο η Τότεναμ, όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους δύο συλλόγους να σκανάρουν την αγορά για να βρουν τον ιδανικό άνθρωπο που θα προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς της Φράιμπουργκ είναι ένα καυτό όνομα που δεν περνάει απαρατήρητο.

Ο 23χρονος Κροάτης προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία, σκοράροντας συνολικά 15 φορές, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να απελευθερωθούν από τον Τζόσουα Ζίρκζε, με τον Ολλανδό να αποτελεί διακαή πόθο της Γιουβέντους.

Στην προοπτική ο Ζίρκζε να αποχωρήσει από το Ολντ Τράφορντ, η Γιουνάιτεντ θα κινηθεί για την περίπτωση του Ματάνοβιτς, εάν ωστόσο δεν έχουν προλάβει τα «σπιρούνια» να τον κάνουν δικό τους μέχρι τότε.

sport-fm.gr