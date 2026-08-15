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Ο δημοσιογράφος των «Times» εξηγεί πώς έμαθε για το ξεπούλημα του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο δημοσιογράφος των «Times» εξηγεί πώς έμαθε για το ξεπούλημα του Μουντιάλ

Aποκάλυψε πώς έφτασε στα χέρια του η ευαίσθητη πληροφορία

Η FIFA και ο Τζάνι Ινφαντίνο βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο μετά την αποκάλυψη των «Times» για τα όσα σχεδίαζαν για το μέλλον του Μουντιάλ, με το βρετανικό Μέσο να βγάζει στην επιφάνεια το απόρρητο πλάνο περί εισόδου επενδυτικών κεφαλαίων σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας.

Οι μηχανορραφίες του Ελβετού προέδρου προκάλεσαν θυελλώδεις αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την UEFA να απειλεί με μποϊκοτάζ από το επόμενο τουρνουά και να αναγκάζει επί της ουσίας τη FIFA να εγκαταλείψει τα σχέδιά της. Πώς όμως οι «Times» κατάφεραν να αποκτήσουν στα χέρια τους μια τόσο ευαίσθητη πληροφορία, που ακόμα και άνθρωποι εντός της Ομοσπονδίας δεν γνώριζαν;

Ο υπογράφων του άρθρου και δημοσιογράφος των «Times», Μάρτιν Ζίγκλερ, μίλησε στον πρώην αμυντικό της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγχερ, για το χρονικό της ιστορικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα και κατέληξε σε ένα αποκαλυπτικό έγγραφο που ξεδίπλωνε τα μυστικά της FIFA και την εμπλοκή της οικογένειας Τραμπ.

«Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από μια έμπιστη πηγή μου που είπε ότι ήθελε να με συναντήσει κι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει από το τηλέφωνο. Δεν μου είπε περί τίνος πρόκειται, οπότε φυσιολογικά ως δημοσιογράφος αναρωτήθηκα τι συμβαίνει. Πολλά πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Όταν συναντηθήκαμε μου έδειξε ένα έγγραφο που έδειχνε πρακτικά το σχέδιο ξεπουλήματος.

Τις επόμενες 24 ώρες προσπάθησαν να επικοινωνήσω με οποιονδήποτε μπορούσα να σκεφτώ κι αυτό που έγινε ξεκάθαρο ήταν ότι μόνο μικρή ομάδα ανθρώπων μέσα στη FIFA γνώριζε για το πλάνο. Ακόμα και ο αντιπρόεδρος της FIFA δεν είχε ιδέα. Μια δεύτερη πηγή μου επιβεβαίωσε ότι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ που είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν ο κύριος επενδυτής με ανάμειξη από την τράπεζα JP Morgan.

Αυτό μου έδωσε την επιβεβαίωση που χρειαζόμουν για να απευθυνθώ στη FIFA και τους έδωσα μερικές ώρες περιθώριο για να απαντήσουν. Δεν περίμενα βέβαια μια τέτοια αντίδραση. Ήξερα ότι ήταν μεγάλο θέμα, αλλά δεν περίμενα ότι ο πρωθυπουργός θα έκανε βίντεο για αυτό το ίδιο βράδυ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Άγγλος δημοσιογράφος κατά την παρουσία στο «Overlap».

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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