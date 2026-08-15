«Κόπηκαν οι επαφές της Σπαρτάκ Μόσχας για Κορέια»

Το όνομα του Ζοάο Κορέια συνδέθηκε προ ημερών με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο και την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο πρώην προπονητής της Πάφου ζήτησε τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, κι έτσι η ρωσική ομάδα άρχισε τις επαφές. Εξέλιξη βέβαια η οποία ούτε επιβεβαιώθηκε αλλά ούτε διαψεύστηκε από το στρατόπεδο των γαλάζιων.

Νεότερα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα «sport.ru», αναφέρει πως η Σπαρτάκ Μόσχας έθεσε σε προτεραιότητα άλλους στόχους για ενίσχυση, κι έτσι οι επαφές με την παφιακή ομάδα έχουν σταματήσει. Βέβαια, το ίδιο ρεπορτάζ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο… αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος τις προσεχείς μέρες.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κορέια μετρά αντίστροφα για επιστροφή στην ενεργό δράση, ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τη Ντιναμό Σίτι.