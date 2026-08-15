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Επιβεβαίωση από Σκίρα: «Οριστικό το deal του Ολυμπιακού με Φρόιλερ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιβεβαίωση από Σκίρα: «Οριστικό το deal του Ολυμπιακού με Φρόιλερ»

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ

Επιβεβαίωση και από το εξωτερικό για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Φρόιλερ!

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media τόνισε ότι το deal μεταξύ των ερυθρόλευκων και του πολύπειρου Ελβετού μέσου είναι οριστικό, με τον 34χρονο να είναι έτοιμος να ενταχθεί στους Πειραιώτες. Οι ερυθρόλευκοι φέρνουν άμεσα στην Αθήνα τον Φρόιλερ για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του.

Πέρσι με τη φανέλα της Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια της, 29 ματς στο ιταλικό πρωτάθλημα, δέκα στο Europa League και ένα στο Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ. Συνολικά στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Φρόιλερ είχε συμμετοχές σε περισσότερα από 300 ματς έχοντας σκοράρει 21 φορές, ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 ασίστ. Παράλληλα ήταν βασικότατος και στην εθνική Ελβετίας κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο φετινό Μουντιάλ.

sport-fm.gr

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