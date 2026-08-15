Ευρωπαϊκό: Εκτός τελικού στο μήκος η Φίλιππα Φωτοπούλου για έναν πόντο

Παρά το ότι έκανε πολύ μεγάλο πρώτο άλμα, στα 6,60μ. (+2,3 μ/δ) εντούτοις η Φίλιππα Φωτοπούλου δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό του άλματος σε μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ.

Η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου στάθηκε άτυχη, αφού κατέλαβε συνολικά τη 13η θέση από τα δύο προκριματικά γκρουπ κι έμεινε για πρώτη φορά εκτός τελικού σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μόλις για έναν πόντο!

Στις προηγούμενες δυο συμμετοχές της στο μήκος είχε περάσει στην κορυφαία 12άδα.

Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμμετείχε και το 2016, αλλά ως μέλος μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ., που κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ (43.87).

Σημειώνεται ότι, με τους νέους κανονισμούς τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η 13η και η 14η αθλήτρια, θεωρούνται ως επιλαχούσες για συμμετοχή στον αυριανό τελικό και θα πρέπει να μπουν κανονικά σε προθέρμανση και θα ειδοποιηθούν αν εν τέλει θα λάβουν μέρος στον τελικό. Κάποια πρώτη πληροφορία φέρει τη Σουηδέζα Άιλα Χάλμπεργκ Χοσάιν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, το οποίο αν δεν ξεπεράσει, η Φίλιππα Φωτοπούλου θα είναι παρούσα σε τρίτο συνεχόμενο τελικό.