«Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε μεγάλη πρόταση από Σαουδική Αραβία, θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη»

Συνεχίζονται τα σενάρια που αφορούν το ποδοσφαιρικό μέλλον του Μαντί Καμαρά!

Ο 29χρονος μέσος ο οποίος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, με αρκετές ομάδες να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Μία από αυτές είναι και ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, με τον Γάλλο δημοσιογράφο, Σεμπαστιέν Ντενις, να αποκαλύπτει ότι ο Καμαρά απέρριψε μια πολύ μεγάλ(όσον αφορά το οικονομικό) πρόταση που είχε στα χέρια του από ομάδα της ασιατικής χώρας.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο μέσος του ΠΑΟΚ έχει ως προτεραιότητά του το να παραμείνει στην Ευρώπη, πηγαίνοντας σε μία ομάδα με φιλόδοξο πρότζεκτ, ενώ έχει έρθει σε επαφή με ομάδες από Ligue 1, Serie A και La Liga.

sport-fm.gr