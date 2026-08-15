ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραμένει στο... plan B της Μπαρτσελόνα ο Παυλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παραμένει στο... plan B της Μπαρτσελόνα ο Παυλίδης

Για την κορυφή της επίθεσης

Ο Αύγουστος προμηνύεται δραστήριος για τη Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να ολοκληρώσει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και να καλύψει τα κενά του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι και κατόπιν στo «Καμπ Νόου» θα στρέψουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες να αποτελούν παρελθόν, οι Μπλαουγκράνα ψάχνουν επειγόντως την απόκτηση ενός ακόμη φορ, με το όνομα του Χουλιάν Άλβαρες να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Όσο όμως η Ατλέτικο δεν ανοίγει την πόρτα της εξόδου, η Μπάρτσα είναι αναγκασμένη να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές.

Πριν από μερικές εβδομάδες διάφορα καταλανικά Μέσα είχαν αποκαλύψει πως το προφίλ του Βαγγέλη Παυλίδη εξετάζεται από τους Μπλαουγκράνα, με την «AS» να ανασύρει το θέμα στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα οι Ισπανοί παρουσιάσουν τις τρεις εναλλακτικές επιλογές της Μπαρτσελόνα για την κορυφή της επίθεσης σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το θέμα του Άλβαρες, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συγκαταλέγεται στη λίστα.

Τα ονόματα των Λαουτάρο Μαρτίνες και Ογιαρθάμπαλ αναφέρονται με τη σειρά τους ως περιπτώσεις που εξετάζονται από τους Καταλανούς, οι οποίοι ωστόσο θέλουν πρώτα να εξαντλήσουν τις πιθανότητες σχετικά με το θέμα του Άλβαρες, προτού στραφούν σε διαφορετικές επιλογές.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ούτε ο Δεκαπενταύγουστος σταματά τη δουλειά του Σπανούλη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα κλειδιά της επιτυχίας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Λοσάδα θα εντείνει τα... μαθήματα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η... παλιοσειρά που έχει διπλό ρόλο

ΑΕΛ

|

Category image

Παραμένει στο... plan B της Μπαρτσελόνα ο Παυλίδης

La Liga

|

Category image

Ο δημοσιογράφος των «Times» εξηγεί πώς έμαθε για το ξεπούλημα του Μουντιάλ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

«Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μονομαχούν για τον Ματάνοβιτς της Φράιμπουργκ»

Premier League

|

Category image

Χάλασε του Σουζούκι στην Παρί Σεν Ζερμέν, οδεύει προς Άστον Βίλα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η Euroleague θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές Βεζένκοφ και Φουρνιέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Sold out ενόψει φιλικού από τους ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Κόπηκαν οι επαφές της Σπαρτάκ Μόσχας για Κορέια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο υπεύθυνος Tύπου της Σάμσουνσπορ επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ!

Super League

|

Category image

Επιβεβαίωση από Σκίρα: «Οριστικό το deal του Ολυμπιακού με Φρόιλερ»

Super League

|

Category image

«Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε μεγάλη πρόταση από Σαουδική Αραβία, θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη»

Super League

|

Category image

Ο Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη