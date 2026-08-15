Sold out ενόψει φιλικού από τους ΑΠΟΕΛίστες

Βροντερό παρών θα δώσουν αύριο (16/08) οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ενόψει του εκτός φιλικού αγώνα με την Ανόρθωση, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, για το φιλικό Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ (16/08-20:00)».