Sold out ενόψει φιλικού από τους ΑΠΟΕΛίστες
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από την ομάδα της πρωτεύουσας
Βροντερό παρών θα δώσουν αύριο (16/08) οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ενόψει του εκτός φιλικού αγώνα με την Ανόρθωση, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, για το φιλικό Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ (16/08-20:00)».
Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, για το φιλικό Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ (16/08-20:00).#APOELFC #APOEL100 #ANOvAPO #Preseason pic.twitter.com/8YMDB21S4R— APOEL FC (@apoelfcofficial) August 15, 2026