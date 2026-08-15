Ο υπεύθυνος Tύπου της Σάμσουνσπορ επιβεβαίωσε τον δανεισμό του Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν βρίσκεται πιο κοντά από από ποτέ στην απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τη μορφή δανεισμού από την τουρκική Σάμσουνσπορ.

Συγκεκριμένα, την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του τουρκικού συλλόγου με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά: «δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ», επικυρώνοντας ουσιαστικά τη μετακίνησή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Σουάτ Σακίρ:

«Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα, με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό».

Παράλληλα τα ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρουν πως στους όρους του δανεισμού υπάρχει οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που η ομάδα του λύση μείνει ικανοποιημένη από την απόδοσή του και θέλει να προβεί στην αγορά του.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο έμπειρος άσος μέτρησε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα 10 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Εντιαγέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, μετρώντας με το εθνόσημο στο στήθος 19 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ, πριν από λίγες εβδομάδες έδωσε το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, δίχως ωστόσο να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

sport-fm.gr