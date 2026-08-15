Χάλασε του Σουζούκι στην Παρί Σεν Ζερμέν, οδεύει προς Άστον Βίλα

Χάλασε του Σουζούκι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας είχαν συμφωνήσει τόσο με την Πάρμα, όσο και με τον ίδιο τον διεθνή Ιάπωνα τερματοφύλακα, όμως τελικά η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί λόγω ξαφνικών απαιτήσεων που προέκυψαν από την πλευρά των εκπροσώπων του.

Πλέον, φαβορί για την απόκτησή του είναι η Άστον Βίλα, η οποία ενδιαφέρεται εδώ και καιρό για την απόκτησή του, ούσα διατεθειμένη να καταβάλει τα 30 εκατ. ευρώ που ζητά η Πάρμα για να του επιτρέψει να αποχωρήσει.

🚨🟣🔵 Aston Villa are working on deal to sign Zion Suzuki after Paris Saint-Germain move collapsed today! 🇯🇵#AVFC already called Parma and player’s camp to match PSG proposal in excess of €30m, negotiations underway. pic.twitter.com/dma0YaasOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

sport-fm.gr