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Αισιοδοξία στη Μπαρτσελόνα για τους Ρόδρι και Άλβαρες

ΓΗΠΕΔΟ

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Αισιοδοξία στη Μπαρτσελόνα για τους Ρόδρι και Άλβαρες

Όλα τα δεδομένα για την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να ντύσει με τα χρώματά της τους δύο ποδοσφαιριστές

Η Μπαρτσελόνα φουλάρει τις “μηχανές” της, με στόχο να αποκτησει τον Ρόδρι και τον Χουλιάν Άλβαρες. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, οι Καταλανοί έχουν ξεκάθαρη στρατηγική για τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν σκέφτονται δεύτερες επιλογές για τις συγκεκριμένες θέσεις, ενώ είναι αισιόδοξοι πως τελικά θα καταφέρουν να φτάσουν σε deal και στις δύο περιπτώσεις.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ανεβάσει την προσφορά της στη Μάντσεστερ Σίτι για τον 30χρονο Ισπανό μέσο. Οι Πολίτες ζητούν από την πλευρά τους 80.000.000 ευρώ, με τους μπλαουγκράνα να μην επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το ποσό. Μαζί με τα μπόνους σχεδιάζουν να καταθέσουν πρόταση, η οποία ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ. Μάλιστα, έχουν σύμμαχο και τον Ρόδρι, ο οποίος επιθυμεί να αγωνιστεί στους Καταλανούς.

Η περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες είναι πιο δύσκολη. Η Ατλέτικο μένει πιστή στην στάση της και δεν θέλει σε καμία των περιπτώσων να αφήσει τον Αργεντινό στράικερ. Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, στην Μπαρτσελόνα είναι σίγουροι πως ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη του, ώστε να πείσει τη διοίκηση των κολτσονέρος, ώστε τελικά να αποχωρήσει.

Η Μπαρτσελόνα θέλει έναν επιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Άλβαρες, με τον Ντέκο και τον Φλικ να έχουν πληροφορίες για τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, δεν κάνουν καμία κίνηση, καθώς ο Νο1 στόχος είναι ο Αργεντινός φορ.

 

Πηγή: sport24.gr

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