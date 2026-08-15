H επικοινωνία για Κωνσταντέλια και τα λεφτά που δίνει η Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ εξετάζει τον Γιάννη Κωνσταντέλια ως εναλλακτική της χαλασμένης μεταγραφής του Ελ Μάλα και θέλει να τον κάνει συμπαίκτη του Καρέτσα, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport.

Το Σάββατο (15/8) η Bild πήγε το θέμα ένα βήμα παραπάνω. Συγκεκριμένα, το γερμανικό ΜΜΕ αναφέρει πως ο 23χρονος μάγος του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μία εναλλακτική, αλλά το πιο “καυτό” όνομα στη λίστα των Βεστφαλών.

Την ίδια ώρα, η Bild τονίζει πως υπάρχει ήδη επικοινωνία ανάμεσα στο κλαμπ και τον ποδοσφαιριστή, ενώ παρουσιάζει και τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης.

Συγκεριμένα, σύμφωνα με τους Γερμανούς, το ποσό της μεταγραφής μπορεί να φτάσει τα 25.5 εκατομμύρια ευρώ, με την Ντόρτμουντ να προσφέρει στον Κωνσταντέλια τρία εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Πηγή: sport24.gr