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Ο Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Ευρώπης δαπάνησαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ

Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε σήμερα (15/8) την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού, Φεράν Τόρες, από την Μπαρτσελόνα, με συμβόλαιο έως το 2031. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οι πρωταθλητές Ευρώπης δαπάνησαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζω μια νέα περιπέτεια σε έναν τόσο φιλόδοξο σύλλογο όπως η Παρί Σεν Ζερμέν», δήλωσε ο Τόρες και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί , τον σύμβουλο Λουίς Κάμπος και τον προπονητή Λουίς Ενρίκε που μου έδωσαν την ευκαιρία να ενταχθώ στην ομάδα, την οποία ελπίζω να βοηθήσω να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια».

Ο ήρωας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ στην παράταση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αργεντινής, σημείωσε 21 τέρματα και έδωσε τρεις ασίστ σε 49 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπαρτσελόνα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο

Κατηγορίες

Αλλα ΠρωταθληματαΔΙΕΘΝΗ

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