Η Euroleague θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές Βεζένκοφ και Φουρνιέ

Η περσινή σεζόν του Ολυμπιακού είχε δύο πρωταγωνιστές που φρόντισαν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στην πορεία μέχρι την κατάκτηση της EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε ειδική αναφορά στον Σάσα Βεζένκοφ και τον Εβάν Φουρνιέ, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με μερικές από τις κορυφαίες στιγμές τους, από μια χρονιά στην οποία αμφότεροι ξεχώρισαν και έδειξαν την ποιότητά τους στα μεγάλα παιχνίδια.

Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου, ενώ ο Φουρνιέ ήταν ο MVP του Final Four, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που είχαν στην πορεία του Ολυμπιακού.

«Μία σεζόν, δύο MVP. Όταν το διακύβευμα ήταν υψηλό, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ ανέβασαν την απόδοσή τους», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της EuroLeague.

One season, two MVPs. When the stakes were high, @EvanFourmizz and Sasha Vezenkov stepped up 🏆🏆



Check out some of their best highlights from last season! #EveryGameMatters pic.twitter.com/WtQl0x1VFN — EuroLeague (@EuroLeague) August 15, 2026

sport-fm.gr