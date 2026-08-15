Πιέζει για Ρόδρι η Μπαρτσελόνα: Η τρίτη πρόταση που έστειλε στη Μάντσεστερ Σίτι

Πιέζει για να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή του Ρόδρι η Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «μπλαουγκράνα» κατέθεσαν την τρίτη επίσημη πρότασή τους στη Μάντσεστερ Σίτι για τον αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, ελπίζοντας ότι αυτή θα είναι και η τελευταία τους.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στη νέα βελτιωμένη πρόταση της Μπαρτσελόνα φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, με τους ανθρώπους της ομάδας να πιστεύουν ότι θα είναι αρκετή για να έρθει η θετική απάντηση της Σίτι.

Να θυμίσουμε ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ρόδρι, ο οποίος απλώς περιμένει το «πράσινο φως» για να μετακομίσει στη Βαρκελώνη.

sport-fm.gr