Η διπλή αποθέωση για Χατζηγιοβάνη

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Πέμπτης και αφού ο κόσμος αντιλήφθηκε πως ετοιμαζόταν να περάσει στο ματς, άρχισε να τον αποθεώνει. Ο Ελλαδίτης προ ημερών, και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου, έκανε δωρεά 12.500 ευρώ σε παιδί που δίνει μάχη με νευροβλάστωμα, κίνηση η οποία συγκίνησε άπαντες και σίγουρα είναι από αυτές που πρέπει να προβάλλονται, όπως και το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι δίπλα μας χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Αφενός, λοιπόν, ο κόσμος των πρασίνων τού έδωσε τα εύσημα, αφετέρου ο ίδιος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και αποτέλεσε κίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα. Δεν έχασε μονομαχία, έφτασε κοντά στο γκολ στις καθυστερήσεις και γενικότερα έδειξε πως απολαμβάνει κάθε στιγμή στην ομάδα της πρωτεύουσας.