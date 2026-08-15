Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/08)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΡΙΚ 2
15:00 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Γυμναστικής
19:30 Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου
21:45 Ευρωπαϊκό Πρωτ. Στίβου
Cytavision Sports 3
22:30 Ρίο Άβε - Πόρτο
Cytavision Sports 4
21:45 Βενέτσια - Μοντένα
Cytavision Sports 5
18:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Cincinnati
Cytavision Sports 6
19:30 Ουντινέζε - Πάντοβα
Cytavision Sports 7
22:15 Toρίνο - Καραρέσε
Cytavision Sports 8
22:30 Σεβίλλη - Βαγιεκάνο
Cablenet Sports 2
21:00 Eξελσιόρ - Αϊντχόφεν
Novasports 3
14:00 Χέρτα - Χάιντενχαϊμ
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 – Cincinnati