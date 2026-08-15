Πρώτη νίκη για Σπόρτινγκ με Φώτη MVP

Δύο στα δύο για τον Φώτη Ιωαννίδη και πρώτη νίκη για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας! Τα «Λιοντάρια» επικράτησαν 3-2 της Γκιμαράες στο «Αλβαλάδε» με τον Έλληνα άσο, που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα (2-2 με την Εστρέλα Αμαδόρα), να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ στο 22'.

Ο Ιωαννίδης ήταν εκπληκτικός, καθώς έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο γκολ της Σπόρτινγκ στο πρώτο ημίχρονο που σημείωσαν οι Γκονσάλβες (9΄), Αλτιμίρα (41΄). Στο δεύτερο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 3-2 με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (Σάμου 66΄, Εντόι 68΄) αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μεγάλη επιστροφή τους.

Ο Ιωαννίδης αντικαταστάθηκε στο 75΄ από τον Ντέρι, ενώ βασικός ήταν και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο στο 83΄ μετά από σκληρό τάκλιν του Γκουστάβο Σίλβα και υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή του.