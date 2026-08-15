Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Γυναικεία υπόθεση ο... Δεκαπενταύγουστος

Η 6η αγωνιστική ημέρα τού 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών, στο Μπέρμιγχαμ τής Μεγάλης Βρετανίας, συμπίπτει με μία πολύ μεγάλη γιορτή τού Ελληνικού Ορθόδοξου Έθνους, που είναι ο γήινος αποχαιρετισμός στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Δεκαπενταύγουστος θα βρει δύο αθλήτριές μας να διεκδικούν τη διάκριση στο Στάδιο «Αλεξάντερ», με τη Φίλιππα Φωτοπούλου να αγωνίζεται στα πρωινά προκριματικά τού άλματος σε μήκος και την Ελένα Κουλιτσένκο στον βραδινό τελικό τού άλματος σε ύψος.

Η Φίλιππα Φωτοπούλου θα αγωνιστεί για 4η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, τρίτη όμως στο άλμα σε μήκος, καθώς το 2016 στο Άμστερνταμ ήταν μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ., που κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ (43.87). Η πρωταθλήτριά μας, αποφάσισε πρόσφατα να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Αντωνίου, τον προπονητή τής δίδυμης αδελφής της Ολίβιας, επιστρέφοντας στην Κύπρο από τη Γουαδαλαχάρα τής Ισπανίας, όπου συνεργαζόταν με τον Κουβανό Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες. Η Φίλιππα είναι η μοναδική αθλήτριά μας με το απόλυτο των τελικών στις μέχρι τώρα παρουσίες σε Ευρωπαϊκό, καθώς στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της στο μήκος, πέρασε στην κορυφαία 12άδα!!!

Στο Μπέρμιγχαμ θα κυνηγήσει τον τρίτο συνεχόμενο τελικό της, κάτι που αν καταφέρει θα ισοφαρίσει τον Απόστολο Παρέλλη, ο οποίος είχε τρεις τελικούς σε Ευρωπαϊκό στη δισκοβολία. «Νιώθω πολύ καλά. Βρίσκομαι σε αρκετά καλή κατάσταση και είμαι έτοιμη να διεκδικήσω ξανά την πρόκρισή μου για τον τελικό. Το πάθημα στους Κοινοπολιτειακούς, όπου έκανα λάθη που δεν είναι του επιπέδου μου, μου έγινε μάθημα και το Σάββατο θέλω να μπω δυνατά στα προκριματικά και να φτάσω μακριά», μας είπε ανάμεσα σε άλλα η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία έχει ως καλύτερη φετινή επίδοση τα 6,78μ.

* Θα διεξαχθούν ταυτόχρονα δύο προκριματικά γκρουπ στις 10:25 το πρωί (12:25 στην Κύπρο), με τη Φίλιππα να τοποθετείται στο Α Γκρουπ και θα κάνει 11η τις προσπάθειές της.

* Ως όριο απευθείας πρόκρισης στον τελικό καθορίστηκαν τα 6,80μ. ή οι κορυφαίες 12, κάτι που σημαίνει πως η πρωταθλήτριά μας για να περάσει απευθείας στον τελικό θα πρέπει να σημειώσει νέο παγκύπριο ρεκόρ. Και γιατί όχι...

Για την ψηλότερη θέση η Κουλιτσένκο...

Στην πρώτη της συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελένα Κουλιτσένκο κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό τού άλματος σε ύψος. Η αθλήτρια τού Φαζ Καν, την οποία καθοδηγεί στο Μπέρμιγχαμ ο συνεργάτης του Μάρκο Φασινότι, έκανε καταπληκτικό προκριματικό, περνώντας και τα τέσσερα ύψη που επιχείρησε με την πρώτη προσπάθειά της, ανάμεσά τους και το όριο του 1,91μ. για τον τελικό. Τώρα, το βράδυ τού Σαββάτου (15/08/26, 20:07, 22:07 στην Κύπρο) η νεαρή πρωταθλήτριά μας θα προσπαθήσει να κάνει την καλύτερη φετινή εμφάνισή της και να φτάσει όσο πιο ψηλά είναι δυνατόν. Στον τελικό έχουν προκριθεί 15 αθλήτριες και η Κουλιτσένκο ορίστηκε να κάνει 12η τα άλματά της. «Μετά την περιπέτεια στους Κοινοπολιτειακούς, με την πολλή βροχή, σε αυτόν τον αγώνα νιώθω πολύ καλά και έτοιμη για την καλύτερή μου παρουσία. Δουλέψαμε με τον προπονητή μου συγκεκριμένα πράγματα στη φόρα και στην εκρηκτικότητά μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να κάνω περήφανη την Κύπρο, την οποία ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράστασή της», μας είπε ανάμεσα σε άλλα η Ελένα Κουλιτσένκο.

* Να σημειώσουμε ότι η διαδοχικότητα στα ύψη θα είναι: 1,83μ., 1,88μ., 1,92μ., 1,95μ., 1,97μ., 1,99μ., 2,01μ. και αν χρειαστεί κάθε δύο πόντους...

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ. Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ...

6η ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

11:50 13:50 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Φίλιππα Φωτοπούλου - Α Γκρουπ - όριο 6,80μ.)

20:07 22:07 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ελένα Κουλιτσένκο)

ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 20/12/1996

Τόπος γέννησης: Λεμεσός

Τόπος διαμονής: Λεμεσός

Γυμναστικός Σύλλογος: τα Παγκύπρια Λευκωσίας (ΓΣΠ)

Προπονητής: Κυριάκος Αντωνίου

Αγώνισμα: Άλμα εις Μήκος

Ατομική επίδοση: 6,79μ. (25/05/2022, Καλλιθέα)

Φετινή επίδοση: 6,78μ. (22/05/2026, Κηφισιά)

Ευρωπαϊκή κατάταξη (έως 26/07/26): Νο 17 (1191 βαθμοί)

Σύγκριση φετινής επίδοσης με συμμετέχουσες: 12/30

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

11η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024, Ρώμη (τελικός)

12η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022, Μόναχο (τελικός)

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2016, Πιτέστι

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2023, Κράλιεβο

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, Βόλος

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2021, Σμεντέρεβο

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022, Κραϊόβα

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2024, Σμύρνη

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2026, Βόλος

1η Βαλκανικό Κλειστού 2026, Βελιγράδι

2η Βαλκανικό Κλειστού 2021, Κωνσταντινούπολη

2η Βαλκανικό Κλειστού 2025, Βελιγράδι

8η Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2022, Μπέρμιγχαμ

7η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν

2η Παγκόσμια Γυμνασιάδα 2013, Μπραζίλια

3η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν (4Χ100μ.)

1η Πρωτάθλημα Στίβου Μικρών Κρατών 2026, Μονακό

Προηγούμενα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

2016 Άμστερνταμ: Εθνική 4Χ100μ.: 43.87 (9/16) (παγκύπριο ρεκόρ)

2022 Μόναχο: ΤΕΛΙΚΟΣ 6,26μ. (12/24) (προκριματικά: 6,54μ.)

2024 Ρώμη: ΤΕΛΙΚΟΣ 6,58μ. (11/28) (προκριματικά: 6,63μ.)

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

Προκριματικά: 15/08/26, 11:50 (13:50 Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 16/08/26, 20:05 (22:05 Κύπρος)

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ

Ημερομηνία γέννησης: 28/07/2002

Τόπος γέννησης: Οντίντσοβο, Ρωσία

Τόπος διαμονής: Τορίνο, Ιταλία

Γυμναστικός Σύλλογος: τα Ολύμπια Λεμεσού (ΓΣΟ)

Προπονητής: Φαζ Καν (Fuzz Caan)

Αγώνισμα: Άλμα σε Ύψος

Ατομική επίδοση: 1,97μ. (08/06/24, Όρεγκον) - παγκύπριο ρεκόρ γυναικών και Κ23

Φετινή επίδοση: 1,91μ. (10/02/26, Τρίνετς) - κλειστός, 1,91μ. (13/08/26, Μπέρμιγχαμ)

Ευρωπαϊκή κατάταξη (έως 26/07/26): Νο 13 (1184 βαθμοί)

Σύγκριση φετινής επίδοσης με συμμετέχουσες: 10/30

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

7η Ολυμπιακοί Αγώνες 2024, Παρίσι

9η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025, Τόκιο

7η Παγκόσμιο Κλειστού 2025, Νανζίνγκ

Τελικός Παγκοσμίου 2023, 13η Βουδαπέστη

5η Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2026, Γλασκόβη

1η Τελικοί NCAA ανοικτός 2024, Γιουτζίν

1η Τελικοί NCAA ανοικτός 2025, Γιουτζίν

1η Τελικοί NCAA κλειστός 2025, Βιρτζίνια Μπιτς

1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 2023, Έσπο

2η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2023, Τσενγκντού

3η Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2025, Μπόχουμ

3η Τελικοί NCAA 2023 ανοικτός, Όστιν

3η Τελικοί NCAA 2023 κλειστός, Αλμπουκέρκι

3η Τελικοί NCAA 2024 κλειστός, Βοστόνη

2η Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας 2017, Γκιορ

Προηγούμενα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Θα είναι η πρώτη συμμετοχή

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

ΤΕΛΙΚΟΣ: 15/08/26, 20:07 (22:07 Κύπρος)