Επίσημα στην Άρσεναλ ο Γκιμαράες

Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Γκιμαράες η Άρσεναλ!

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ενισχύουν το ρόστερ τους με τον ποιοτικότατο Βραζιλιάνο μέσο, έχοντας φτάσει εδώ καιρό σε συμφωνία με τον ίδιο, ενώ παράλληλα έβγαλαν από τα ταμεία τους κάτι περισσότερο από 80 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ.

Ο 29χρονος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για μία ακόμα σεζόν.

A force of nature.



Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

sport-fm.gr