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Ρομάνο: «Θα γίνει του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρομάνο: «Θα γίνει του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα»

Ανάρτηση από τον γνωστό ρεπόρτερ αναφορικά με την ενδεχόμενη απόκτηση του Ρόδρι από την ομάδα της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όλα συντείνουν στο ότι θα γίνει η μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στον λογαριασμό του:

«Όλα συντείνουν πως η μεταγραφή θα γίνει. Η Μπαρτσελόνα θα βελτιώσει την προσφορά της στην Σίτι ενώ η θέση του παίκτη παραμένει ξεκάθαρη πως θέλει να πάει στην ομάδα. Η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει πως ο Ρόδρι θα πάει τελικά στην Μπαρτσελόνα αλλά εξακολουθεί να απαιτεί μεγαλύτερο ποσό από τα 45 + 5 εκ. που πρόσφερε η ισπανική ομάδα και απορρίφτηκε. Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα, σύντομα θα επανέλθει με μεγαλύτερη προσφορά για να τρέξει τις διαδικασίες»

 

 

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