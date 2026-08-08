Ρομάνο: «Θα γίνει του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όλα συντείνουν στο ότι θα γίνει η μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στον λογαριασμό του:

«Όλα συντείνουν πως η μεταγραφή θα γίνει. Η Μπαρτσελόνα θα βελτιώσει την προσφορά της στην Σίτι ενώ η θέση του παίκτη παραμένει ξεκάθαρη πως θέλει να πάει στην ομάδα. Η Μάντσεστερ Σίτι περιμένει πως ο Ρόδρι θα πάει τελικά στην Μπαρτσελόνα αλλά εξακολουθεί να απαιτεί μεγαλύτερο ποσό από τα 45 + 5 εκ. που πρόσφερε η ισπανική ομάδα και απορρίφτηκε. Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα, σύντομα θα επανέλθει με μεγαλύτερη προσφορά για να τρέξει τις διαδικασίες»