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«Μπαμ» της Λίβερπουλ, συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Αραούχο!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Μπαμ» της Λίβερπουλ, συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για τον Αραούχο!

Εξέλιξη με τον Ουρουγουανό αμυντικό

Απόλυτη συμφωνία της Λίβερπουλ με την Μπαρτσελόνα, αποκάλυψη του Fabrizio Romano και ο Αραούχο γίνεται κάτοικος «Άνφιλντ», εντελώς από το πουθενά! Δανεισμός για έναν χρόνο, ήθελε ο ποδοσφαιριστής και 14 ημέρες πριν από τη σέντρα της Premier League, ο Ιραόλα αντικαθιστά τον Κονατέ!

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η Λίβερπουλ έφτασε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε λόγο για «Here We Go», αποκαλύπτοντας πως υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση του αθλητικού διευθυντή των «μπλαουγκράνα», Ντέκο.

Έτσι, η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ της έναν από τους πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς της Ευρώπης, σε μία κίνηση που ελάχιστοι περίμεναν να πραγματοποιηθεί μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Ο Ουρουγουανός διεθνής αποτελεί βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια και η μετακίνησή του στο «Άνφιλντ», έστω και με τη μορφή δανεισμού, συνιστά μία τεράστια ενίσχυση για τους «κόκκινους», οι οποίοι προσθέτουν ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στα μετόπισθεν, αντικαθιστώντας τον Ιμπραχίμα Κονατέ.

Πλέον απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες, ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί και επίσημα, με τον Αραούχο να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού.

england365.gr 

 

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