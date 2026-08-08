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Ο Ρομέρο θέλει Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ρομέρο θέλει Άρσεναλ!

Νέα δεδομένα με τον Αργεντίνο στόπερ της Τότεναμ

Στα δύο φαίνεται πως χωρίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή το βόρειο Λονδίνο, αν αναλογιστεί κάποιος πως ο Κρίστιαν Ρομέρο θέλει να πάρει μεταγραφή στην Άρσεναλ!

Παρότι αρχηγός της Τότεναμ, είναι πλήρως ανοιχτός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο, και πλέον, όλοι περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το τελευταίο διάστημα, υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Άρσεναλ για τον Κρίστιαν Ρομέρο.

Ωστόσο, πλέον το ζήτημα αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς σύμφωνα με μία από τις πιο έγκυρες σελίδες της Άρσεναλ στο Twitter, ο αρχηγός της Τότεναμ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα!

Και προφανώς, το συγκεκριμένο δημοσίευμα «ταράζει» τη νυν ομάδα του, καθώς είναι γεγονός, λογικό και επόμενο, οι «Spurs» να μη θέλουν να τον παραχωρήσουν στην ομάδα που ο κόσμος τους θεωρεί… αιώνια αντίπαλο.

Ωστόσο, οι πιθανότητες όλο ένα και αυξάνονται. Οι «κανονιέρηδες» θέλουν κεντρικό αμυντικό, η αποχώρηση του Ρομέρο από την Τότεναμ είναι δεδομένη και άπαντες αναμένουμε τι μέλλει γενέσθαι με τον Αργεντινό στόπερ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το γεγονός πως ο Ρομέρο, παρότι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Τότεναμ, είναι ανοιχτός και θέλει τη μεταγραφή στην Άρσεναλ, δημιουργεί… χάος στο βόρειο Λονδίνο!

england365.gr 

 

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