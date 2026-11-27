Ο πρώην τερματοφύλακας Τζάκσον Φόλμαν, ένας από τους λίγους επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος που κατέστρεψε την βραζιλιάνικη ομάδα Τσαπεκοένσε, έπρεπε να «ξαναμάθει να περπατάει» μετά τον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού, όπως ακριβώς και ο ίδιος ο σύλλογος, ο οποίος ανοικοδομείται αδιάκοπα δέκα χρόνια μετά την τραγωδία.

«Έχασα 26 κιλά, έκανα φυσικοθεραπεία πρωί, μεσημέρι και βράδυ, ήταν πολύ επώδυνο, αλλά άξιζε τον κόπο», δήλωσε ο 34χρονος στο AFP, ενώ πλέον περπατά με προσθετικό μέλος και έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις.

«Είμαι υπερήφανος για τις ουλές μου», λέει ο Φόλμαν, ο οποίος δίνει ομιλίες για την προσωπική του ανάπτυξη, έχει εκδώσει ένα βιβλίο και ασχολείται με το άλλο μεγάλο του πάθος: το τραγούδι. Λάτρης του sertanejo, του βραζιλιάνικου είδους κάντρι μουσικής, κέρδισε μάλιστα και την βραζιλιάνικη έκδοση του Popstars το 2019. Πατέρας ενός εξάχρονου αγοριού με το οποίο παρακολουθεί αγώνες της Τσαπεκοένσε, το πρόσωπό του σκοτεινιάζει όταν μιλά για το αεροπορικό δυστύχημα της 28ης Νοεμβρίου 2016. Για αυτόν, είναι ένα «έγκλημα» που «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα στο Μεντεγίν της Κολομβίας για να παίξει με την Ατλέτικο Νασιονάλ στον πρώτο αγώνα του τελικού του Copa Sudamericana, έμεινε από καύσιμα και συνετρίβη στα βουνά, σκοτώνοντας 71 από τους 77 επιβαίνοντες. Πέντε άλλοι άνθρωποι επέζησαν, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων παικτών: των αμυντικών Νέτο και Αλαν Ράσελ.

Ο Φόλμαν ήταν ένας από τους ήρωες της ομάδας, από μια μικρή πόλη 250.000 κατοίκων στην νότια Βραζιλία. Είχαν προκαλέσει μια μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας τις μεγάλες ομάδες του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως τις αργεντίνικες ομάδες Ιντεπεντιέντε και Σαν Λορέντζο, κατά την διάρκεια του τουρνουά.

«Παίζαμε επί ίσοις όροις με ομάδες με τεράστια παράδοση. Ήμασταν πολύ σίγουροι», λέει.

Μέσα σε μία νύχτα η βραζιλιάνικη ομάδα αφανίσθηκε, καθώς στο δυστύχημα χάθηκε η πλειονότητα των παικτών, ο προπονητής, Κάιο Τζούνιορ και το επιτελείο του, καθώς και ένα μεγάλο μέρος της διοίκησής.

Όταν μπήκε για πρώτη φορά στα αποδυτήρια, ο Ρούι Κόστα, διορισμένος αθλητικός διευθυντής μετά την τραγωδία, βρήκε κεριά ακόμα αναμμένα. «Συνειδητοποίησα ότι κανένα εγχειρίδιο αθλητικής διοίκησης δεν θα ήταν αρκετό. Δεν ήμουν εκεί για να χτίσω μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά για να ανοικοδομήσω μια ολόκληρη κοινότητα», θυμάται ο Ρούι Κόστα δέκα χρόνια αργότερα και προσθέτει: «Για εμένα, αυτά τα κεριά δεν έχουν σβήσει ποτέ», λέει ο προπονητής.

Χάρη στην αλληλεγγύη άλλων συλλόγων, οι οποίοι παραιτήθηκαν από τα τέλη μεταγραφής, και με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, ο σύλλογος προσέλαβε 30 ποδοσφαιριστές.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Βάγκνερ Μαντσίνι, εξασφάλισαν την επιβίωση της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου το 2017. Ο σύλλογος ανακηρύχθηκε επίσης νικητής του Copa Sudamericana του 2016 με απόφαση της CONMEBOL, της Νοτιοαμερικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, η οποία ακύρωσε τον τελικό μετά την τραγωδία.

Ωστόσο, ο σύλλογος γρήγορα βυθίστηκε σε οικονομικές δυσκολίες και έκτοτε αμφιταλαντεύεται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Βρίσκεται στο κάτω μέρος του βαθμολογικού πίνακα με μία αγωνιστική να απομένει, και είναι προ ακόμη ενός υποβιβασμού μετά από αυτούς του 2019 και του 2021.

Η τρέχουσα αγοραία αξία της ομάδας, περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Transfermarkt, είναι δέκα φορές χαμηλότερη από αυτή των ισχυρών ομάδων όπως οι πρωταθλητές Φλαμένγκο ή Παλμέιρας. Με τον μικρότερο προϋπολογισμό στο πρωτάθλημα, είναι δύσκολο να καταστεί ανταγωνιστική, ενώ η Τσαπεκοένσε έχει την χειρότερη επίθεση και την χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

«Θα το ξεπεράσουμε αυτό», δήλωσε ο Μιγκέλ Καρβάλιο, ο 21χρονος μέσος της ομάδας και διεθνής Ισπανός νεαρός, αφού πέτυχε το πρώτο του γκολ για τον σύλλογο την Τρίτη. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας νίκης με 3-0 για την Pride εναντίον της Παλμέϊρας, της δεύτερης στο πρωτάθλημα ομάδας, η οποία θα παίξει με την Εστουντιάντες στον τελικό του Copa Libertadores το Σάββατο.

«Το όνειρό μας είναι να είμαστε εδώ σε ένα χρόνο, μιλώντας για την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία», δήλωσε ο προπονητής, Βινίσιους Μπεργκαντίν.

ΑΠΕ