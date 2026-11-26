Αλλαγές στο Major League Soccer (MLS). Όπως έγινε γνωστό από τη σεζόν 2027-28, η φάση των playoffs του αμερικανικού πρωταθλήματος θα περιλαμβάνει 16 ομάδες -μειωμένες από τις 18 που συμμετέχουν σήμερα- με ένα σύστημα διεξαγωγής που προβλέπει διπλές αναμετρήσεις (εντός και εκτός έδρας) για τους δύο πρώτους γύρους, ενώ θα ακολουθούν νοκ άουτ αγώνες (μονές αναμετρήσεις) για τα επόμενα στάδια. Η απόφαση ελήφθη-σύμφωνα με το «The Athletic/New York Times»- κατόπιν συζητήσεων μεταξύ των ιδιοκτητών των συλλόγων και της ηγεσίας του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, 16 ομάδες θα προκρίνονται στα playoffs πλέι οφ. Οι δύο πρώτοι γύροι θα διεξάγονται με διπλές αναμετρήσεις (εντός και εκτός έδρας), ενώ οι ημιτελικοί των περιφερειών (conferences) και ο τελικός του MLS Cup θα είναι νοκ άουτ αγώνες (μονές αναμετρήσεις).

Σε περίπτωση ισοπαλίας στο συνολικό σκορ, ο αγώνας θα οδηγείται στην παράταση και, αν χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι. Ούτε ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ ούτε η κατάταξη της κανονικής περιόδου θα λαμβάνονται υπόψη για την ανάδειξη νικητή σε Η αλλαγή αυτή θα συμπέσει με τη μετάβαση σε ένα νέο ημερολογιακό πρόγραμμα, με τη σεζόν του MLS να διαμορφώνεται πλέον από τον Ιούλιο έως τον Μάιο. Επιπλέον, η σεζόν του 2027 θα είναι ιδιαίτερη: η κανονική περίοδος θα μειωθεί στους 14 αγώνες, ενώ τα playoffs πλέι οφ -με τη συμμετοχή 16 ομάδων- θα διεξαχθούν εξ ολοκλήρου, τον Μάιο. Το νέο πρόγραμμα των αγώνων θα περιλαμβάνει συνολικά 27 αναμετρήσεις.

Αυτή τη στιγμή, τα playoffs περιλαμβάνουν από 25 έως 33 αγώνες. Το σύστημα διεξαγωγής περιλαμβάνει έναν αγώνα «play-in» (αγώνα κατάταξης) μεταξύ των ομάδων που τερματίζουν στην όγδοη και την ένατη θέση, έναν πρώτο γύρο που κρίνεται στις δύο νίκες (σειρά best-of-three) και, στη συνέχεια, νοκ άουτ αναμετρήσεις μέχρι τον τελικό.

sdna.gr