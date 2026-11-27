Η αγγλική ομάδα, πέρασε και από την έδρα της Θέλτα, επικρατώντας με 1-2 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στην League Phase του Europa League, έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς.

Η Μπόρνμουθ, μάλιστα έγραψε ιστορία, αφού έγινε μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που έχει πέντε νίκες στα πρώτα πέντε ευρωπαϊκά ματς της ιστορίας της.

3 - Bournemouth are only the third side in major European competition history to win each of their first five matches, after Nürnberg in 1961-62 and Ararat in 1972-73. Historic. https://t.co/bgCd8UYosK — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2026

sdna.gr