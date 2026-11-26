Στη δημοσιότητα βγήκε ο σχολικός έλεγχος του Λιονέλ Μέσι, αποκαλύπτοντας τις επιδόσεις του Αργεντινού στα μαθητικά του χρόνια και προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα social media.

Πολύ πριν γίνει μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι προσπαθούσε να χωρέσει τις μέρες του ανάμεσα στην προπόνηση με τις ομάδες νέων των Νιούελς Όλντ Μπόις και στο σχοελίο. Πρόσφατα, μια εικόνα του απολυτηρίου του στο δημοτικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την περιέργεια μεταξύ των φιλάθλων για το πώς ήταν ο «Pulga» κατά την παιδική του ηλικία.

Το έγγραφο, που διέρρευσε στο X, χρονολογείται από την εποχή που ο «Λίο» ήταν μεταξύ 12 και 13 ετών και φοιτούσε στο σχολείο« Νο. 66 General Las Heras» στο Ροζάριο της Σάντα Φε. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία όπως μπορείτε να δείτε, καταγράφονται οι βαθμοί του Μέσι του σε διάφορα μαθήματα και σε ένα από τα οποία ξεχώριζε από τα υπόλοιπα.

Όπως αναμενόταν, ο Μέσι έλαβε άριστα.... με 10 στη φυσική αγωγή, ενώ στα καλλιτεχνικά και τη μουσική είχε οκτώ. Εν τω μεταξύ, στα μαθηματικά, τη γλώσσα, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες και την τεχνολογία πήρε έξι.

🤯📚 ¡SE FILTRAN LAS NOTAS DE LIONEL MESSI EN LA ESCUELA! Se viralizó el antiguo boletín escolar de Messi cuando cursaba séptimo grado y hay un detalle que no pasó desapercibido: 📖 Matemática, Lengua y Ciencias Sociales: 6 de promedio. ⚽ Educación Física: 10. ¡ERA DE ESPERARSE! 😂 Sus maestras lo recuerdan como un chico muy callado dentro del aula, pero que se transformaba por completo durante los recreos cuando tenía una pelota en los pies. 🐐 Y hay algo todavía más bonito: años después, Leo ayudó a renovar su antigua escuela en Rosario y donó computadoras y equipamiento tecnológico. EL FÚTBOL SIEMPRE FUE SU LUGAR, PERO NUNCA OLVIDÓ SUS RAÍCES. ❤️🇦🇷 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) November 25, 2026

Όπως αναμενόταν, η εικόνα του σχολικού απολυτηρίου του Λιονέλ Μέσι δεν πέρασε απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε κάθε είδους αντιδράσεις. Χρήστες στο Χ βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τους βαθμούς του ποδοσφαιριστή, συγκρίνοντάς τους μάλιστα με εκείνους που είχαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων. «Πραγματικός καλλιτέχνης» και «Έχουμε κι εμείς κάποια κοινά με τον Λέο» ήταν μερικά από τα σχόλια που άφησαν κάτω από τη δημοσίευση.

Πώς ήταν ο Λιονέλ Μέσι στα μαθητικά του χρόνια

Κατά καιρούς, οι δασκάλες του ποδοσφαιριστή είχαν μοιραστεί αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια. Μεταξύ αυτών και η Αντρέα Σόσα, η οποία του δίδασκε Μαθηματικά στην πέμπτη και την έκτη Δημοτικού.

Η ίδια θυμήθηκε πως ο Αργεντινός από το Ροσάριο ήταν ιδιαίτερα εσωστρεφής, ωστόσο η συμπεριφορά του άλλαζε εντελώς όταν ερχόταν η ώρα του διαλείμματος.

«Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, που συμμετείχε ελάχιστα στο μάθημα επειδή ήταν πολύ ντροπαλός. Ωστόσο, όταν έβγαινε στο προαύλιο για να παίξει ποδόσφαιρο, μεταμορφωνόταν εντελώς. Εκεί ήταν ο Λέο που γνώρισε ολόκληρος ο κόσμος», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο βραζιλιάνικο Globo.

athletiko.gr