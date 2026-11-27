Οι μεταδόσεις σήμερα Παρασκευή (27/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 27/11
ΡΙΚ2
20:00 Πετόσφαιρα Ανδρών
Cytavision Sports 1
19:00 ΑΕΚ - Απόλλων
Cytavision Sports 2
19:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Cytavision Sports 3
22:00 Νότιγχαμ Φ. - Τσέλσι
Cytavision Sports 4
21:45 Βενέτσια - Ουντινέζε
Cytavision Sports 8
22:00 Λεβάντε - Σανταντέρ
Cablenet Sports 1
20:00 Oμόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ.
Cablenet Sports 2
21:45 Μπρεστ - Παρί FC
Novasports Prime
21:30 Bέρντερ - Γκλάντμπαχ
Novasports 2
19:30 Χαϊντενχάιμ - Νυρεμβέργη
Novasports 6
17:00 Τένις: Davis Cup